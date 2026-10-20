La Comunidad busca otros espacios para actos institucionales de manera temporal por la falta de "seguridad" en Sol

Acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 15 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid busca otros espacios para llevar a cabo actos institucionales de manera temporal por la falta de "seguridad" en la Puerta del Sol, donde se encuentra la acampada por la vivienda y tras la sucesión de concentraciones "violentas".

Según ha adelantado la 'Cadena Ser', y han confirmado a Europa Press fuentes del Gobierno regional, en estos momentos la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, no reúne "las condiciones necesarias, especialmente de seguridad, para llevar a cabo el trabajo institucional".

Es por ello que se están barajando diferentes opciones en instalaciones de la Comunidad de Madrid para desempeñar, "de manera temporal, ese trabajo que normalmente se realiza en Sol", una información que coincide también con el aumento de protestas y concentraciones en la capital.

Este lunes Díaz Ayuso incidió en la presencia de gente "extremadamente violenta" en la acampada de la Puerta del Sol con movimientos que llevan "la bandera palestina", tras el cierre de la estación de Metro por motivos de salubridad.

Además de la acampada de la Puerta de Sol, ya se buscaban espacios anteriormente tal y como confirmó la propia presidenta regional tras la adquisición del ático en Chamberí por las obras que iban a ejecutar en la Real Casa de Correos. En su momento, se justificó la compra por la necesidad de contar "con un inmueble de carácter residencial o dependencias específicas" como apoyo a las sedes oficiales.