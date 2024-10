Comunidad carga contra el Gobierno por los retrasos para el Bono Alquiler Joven: "No nos han transferido los créditos"

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha cargado este viernes contra el Ministerio de Vivienda ante los retrasos para el Bono del Alquiler Joven, una ayuda de 250 euros al mes destinada a menores de 35 años, y ha insistido en que el departamento que dirige Isabel Rodríguez no ha transferido los créditos a las Comunidades Autónomas para financiar su puesta en marcha.

En declaraciones a los medios en Getafe, el consejero madrileño ha censurado que la ministra del ramo no estuviera presente en la Conferencia Sectorial de Vivienda que tuvo lugar este jueves, a la que acudió el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas.

En este encuentro, se trasladó al Gobierno el malestar ante la tardanza en trasferir los 200 millones de euros para financiar el Bono Alquiler Joven. "Va mal y va tarde", ha subrayado Rodrigo, quien ha resaltado que la Comunidad no ha recibido estas transferencias pese a que quedan dos meses para finalizar el año.

"Sin embargo, fruto de esas pésimas comunicaciones que tiene el Gobierno de España, la propia página de la Moncloa dice a los jóvenes españoles, y en este caso también a los madrileños, que ya pueden solicitar el bono joven de alquiler. Es falso, es mentira. El Gobierno de España, el Ministro de Vivienda, la ministra todavía no nos ha transferido los créditos necesarios para poder empezar", ha denunciado.

Según ha remarcado, en la pasada campaña únicamente se llegó a 11.000 jóvenes, "ni siquiera cubrimos el 1%". "Creo que es una medida que es farragosa de cumplir, es complicada, y le solicitamos al Gobierno de España que modificara para poder tramitar de una manera mucho más ágil el Bono y nos dijo que no", ha lanzado.

En este sentido, ha reclamado al Ejecutivo central "toda la celeridad posible" en este Bono de Alquiler Joven, que lleva desde 2022, y trabajen con "diligencia". "Actualmente, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Vivienda, está ejerciendo unas políticas que no son buenas, en términos generales. Lo que pretenden es intervenir la vivienda con un sistema que no funciona y, al mismo tiempo, lo que están haciendo es evadir sus responsabilidades. Se nos había prometido a todos los españoles que Pedro Sánchez iba a construir más de 180.000 viviendas y, a día de hoy, en seis años, no ha construido ninguna", ha zanjado.