La Comunidad celebra la Semana de la Ciencia y la Innovación con 1.600 actividades gratuitas en 45 municipios

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid celebra la Semana de la Ciencia y la Innovación con 1.600 actividades gratuitas organizadas por la Fundación madri+d en 700 instituciones científicas, universidades, hospitales, museos e institutos públicos, repartidas en 45 municipios.

Así lo ha compartido el Ejecutivo autonómico en un comunicado, en el que ha señalado que en esta iniciativa, hasta el 16 de noviembre, participarán un total de 3.200 profesionales. Las inscripciones para muchas de estas actividades todavía están abiertas.

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha asistido este martes a la iniciativa 'Los retos de la agricultura del siglo XXI', un taller de la Universidad Politécnica de Madrid donde los participantes han descubierto tomates superevolucionados, que esconden tanta investigación como la que hay detrás de un móvil inteligente.

Así, entre otras actividades, fuera de la capital, se podrá hacer ciencia en el Centro de Educación Ambiental del parque Polvoranca (Leganés). Además, en Pozuelo de Alarcón abrirán sus puertas las cocheras del Metro Ligero Oeste; en Alcalá de Henares la Universidad de Alcalá enseñará a hacer circuitos electrónicos, y en Venturada lanzarán un globo aerostático para llegar más cerca del espacio.

Los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEA) también han preparado talleres dentro de esta programación para descubrir bacterias electroactivas, averiguar la edad de las arterias o participar en una yincana sobre criptografía, ciberseguridad e Inteligencia Artificial.

Por su parte, la Universidad CEU San Pablo invita a hacer matemáticas divertidas; en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales realizarán arqueología de la escritura con papiros y cerámica, y en el Colegio Oficial de Psicología de Madrid ofrecerán un taller de risoterapia.