La Comunidad censura al delegado por "no hacer nada" con menores no acompañados que tienen dificultades de adaptación

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha censurado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, por "no hacer absolutamente nada" con los expedientes de los menores no acompañados que presentan "graves dificultades de adaptación".

"Ya son 58 los expedientes que tiene la Delegación del Gobierno para proceder al retorno de esos menores. Desde el mes de abril han empezado a llegar esos expedientes y no han hecho absolutamente nada", ha manifestado este lunes ante los medios de comunicación en su visita al Centro Ocupacional, de Formación, Oportunidades e Inserción Laboral (COFOIL) de Fuenlabrada.

Ante esta situación, Dávila ha enviado una carta a Martín, a la que ha tenido acceso Europa Press, para exigir su repatriación con el objetivo de "garantizar su protección, prevenir situaciones de trata o consumo de drogas y preservar el bienestar del resto de jóvenes acogidos y de los profesionales que los atienden".

En este sentido, ha criticado que los procedimientos permanecen "paralizados desde hace más de seis meses" y que el Ejecutivo autonómico "no ha recibido información ni explicación alguna sobre su tramitación". Ha añadido que los menores que llegan a los recursos de protección "presentan perfiles cada vez más complejos, con conductas más disruptivas y serias dificultades de adaptación e integración".

Asimismo, la consejera ha asegurado que la "única actuación" de la Delegación "se limitó a un requerimiento impertinente que incluía la solicitud de información que, como se le explicó expresamente, corresponde recabar al propio Gobierno de España en el ejercicio de sus competencias exclusivas o que ya consta en otros órganos ministeriales".

"AGILIZAR" LA TRAMITACIÓN

"Resulta inadmisible que, mientras la Comunidad de Madrid ha atendido desde 2018 a más de 11.000 menores extranjeros no acompañados, 1.532 solo en lo que va de año, el Gobierno no solo no haya iniciado ninguno de oficio, sino que además mantenga inactivos expedientes plenamente fundamentados por informes técnicos que tienen por objeto hacer efectiva la reunificación del menor con su familia o con su entorno de origen, al resultar favorable para su desarrollo personal y social", ha remarcado.

La consejera ha exigido también "agilizar" la tramitación de los expedientes pendientes, a comunicar "de inmediato" su estado y a establecer una coordinación "efectiva" con su Consejería, además de a reforzar la vigilancia exterior de los centros para "garantizar" la seguridad de los propios residentes y del resto de ciudadanos.

"Si la inacción persiste y llegaran a producirse incidentes graves, la responsabilidad recaerá, sin duda, en la Administración competente por haber desatendido sus obligaciones, pese a las reiteradas advertencias de este Gobierno regional", ha subrayado.

Desde Fuenlabrada, Dávila ha expresado que llevan "dos años" exigiendo al Gobierno a que ponga "una solución al colapso de los centros de menores por esta llegada masiva y estos repartos disimulados y forzosos a los centros de menores, que están poniendo en riesgo la protección de los propios menores y la seguridad de los trabajadores".