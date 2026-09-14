La Comunidad censura el tercer grado a Parot, "uno de los terroristas más brutales", y pide pensar en las víctimas

1116712.1.260.149.20260914121641 Archivo - El consejero de la Presidencia, Miguel Ángel García, durante una rueda de prensa - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha censurado este lunes la concesión del tercer grado a Henri Parot, "uno de los terroristas más brutales" de ETA, y ha pedido pensar en las víctimas y honrar su memoria.

Lo ha expresado en un acto de homenaje a las víctimas del terrorismo, cuando se cumplen 52 años del atentado en la calle Correo. La semana pasada el Gobierno vasco concedió el tercer grado a Parot, miembro del comando Argala, y que participó en atentados como el de la casa cuartel de Zaragoza, en 1987, en el que fueron asesinadas 11 personas, entre ellas cinco niños.

El consejero de Justicia ha subrayado que una democracia "digna de tal nombre" no puede "premiar a los verdugos, ni olvidar a las víctimas", además de criticar que las "ansias de permanecer" en La Moncloa por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "disfracen la diferencia esencial que existe entre quienes asesinaron y quienes sufrieron la violencia".

"Frente a cualquier intento de blanquear el pasado, equiparar a víctimas y verdugos o reescribir la historia, nuestra posición será siempre firme, la memoria de las víctimas no se negocia", ha reivindicado, a la vez que ha subrayado que su dignidad no se subordina "a las necesidades parlamentarias de Sánchez" y que la Justicia no puede quedar "condiciona por sus intereses políticos".

Frente a ello, ha defendido que la Comunidad de Madrid está y seguirá "estando al lado de todas las víctimas del terrorismo" prestándoles apoyo, al recordar que cerrarán este año habiendo abonado más de 95 millones de euros en indemnizaciones a las víctimas y a sus familias.

En la misma línea, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha valorado que el tercer grado a Parot debería "escandalizar" a los ciudadanos como "demócratas y como personas" porque no puede ser que el terrorista haya accedido al mismo "con tanta facilidad".

"Frente al intento de algunos de reescribir la historia, las víctimas contarán con Madrid y con la memoria eterna de gratitud", ha afirmado el regidor.