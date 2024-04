La Comunidad centraliza el sistema de suplencias en centros de salud y los médicos hablan de "imposición de destino"

"Rechazamos la decisión unilateral y punitiva de la imposición de destino a los suplentes", alegan las asociaciones de médicos y pediatras

La Comunidad de Madrid ha centralizado en la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) el sistema de suplencias de médicos en centros de salud de Atención Primaria con el objetivo de "optimizar" la cobertura de puestos deficitarios, principalmente en ambulatorios de difícil cobertura, una medida que la profesión médica ve como una "imposición de destino".

En concreto, hasta ahora el modo de contratación para estos casos se gestionaba directamente desde los centros de salud pero con este cambio se pasa a la centralización en la Dirección General de Recursos Humanos con la finalidad de que, desde una visión global, se cubran los puestos que son más necesarios y se optimizan los recursos.

Con este nuevo modelo, alegan desde la Consejería de Sanidad, se garantiza que se llame por orden de bolsa, en lugar de que cada centro llame por su cuenta, de modo se ordenan las prioridades y se busca más eficiencia. De esta forma, se avanza en las contrataciones para priorizar los centros de difícil cobertura y que la prestación al ciudadano se "optimice".

En la región hay una veintena de centros de difícil cobertura --de un total de 430 que funcionan en la comunidad--, entendidos como aquellos que tienen el 20% de las plazas vacantes o más sin cubrir y aquellos cuyo porcentaje de población atendida está por encima del 80%.

Para la profesión médica, en cambio, este modelo de suplentes es "ineficaz y arriesgado" que, además, ha sido adoptado "unilateralmente y sin capacidad de reacción de la representación de los profesionales", según explican en un comunicado conjunto firmado por once asociaciones de médicos y pediatras.

"Se trata de una imposición de destino que está suponiendo la cancelación por parte de la Consejería de contratos de suplencias en marcha o de inicio previsto, que no está siendo aceptado por los médicos afectados; esto está provocando que haya profesionales que se quedan en casa obligados pudiendo estar prestando atención a pacientes", alegan en un comunicado conjunto la mayoría de las organizaciones médicas de Atención Primaria.

Frente a ello, proponen incentivar a los suplentes para cubrir ausencias en centros en los que sean más necesarios al defender que este tipo de actitudes "no consensuadas" no solo "no atraen a los futuros especialistas" sino que alejan a los actuales. "Rechazamos la decisión unilateral y punitiva de la imposición de destino a los suplentes, porque a pocos días de su implantación ya está resultando ineficaz quedando los pocos suplentes disponibles 'en paro'", han defendido.

Igualmente, aunque aplauden el incentivo económico para médicos de Atención Primaria a partir de mayo, han recalcado que se trata de una medida que "llega tarde" --fue propuesta en por el comité de huelga de médicos y pediatras en la pasada legislatura-- y que además es "insuficiente" y "tiene incógnitas respecto a las condiciones y puestos en los que se va a aplicar".

"Es muy probable que si se hubiera implementado mucho antes no se hubiese llegado a la situación actual de estos centros", han recalcado estas asociaciones, que "aun así" dicen confiar en que sea "una realidad" en mayo, tal y como se ha comprometido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

CONSENSUAR MEDIDAS

En este contexto, durante una reunión esta semana, los representantes de estas asociaciones han concluido que "aún queda mucho por hacer" en la Atención Primaria madrileña "ya que las medidas tomadas hasta la fecha son cortoplacistas y no abordan solucionar la raíz del problema a largo plazo" y han reclamado una reunión con la Consejería para consensuar propuestas.

"Y, mientras, la Atención Primaria, pese a mejorar en algunos centros gracias al esfuerzo de los médicos de familia y pediatras con la huelga, está lejos de ser la que queremos para lograr una perfecta atención a los pacientes, que atraiga a profesionales y que garantice el relevo generacional", han advertido.

Además, remarcan, la Consejería de Sanidad "incumple de nuevo al llevar más de dos meses sin reunir" al comité de seguimiento de los acuerdos de huelga, "cuando debería hacerlo de manera bimensual". En declaraciones a los medios, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha indicado que en la primera quincena de mayo está prevista la reunión con sindicatos y mesas sectorial.

Al hilo de estas quejas de la profesión médica, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha recalcado que desde la Consejería "siempre" están "abiertos" a recibir a sindicatos, "a oírles, a escucharles, independientemente de que haya establecido una frecuencia de reuniones". "Nosotros en Atención Primaria estamos trabajando junto con los profesionales precisamente no sólo en medidas monetizadas sino no monetizadas y lo seguiremos haciendo", ha apostillado.

Una cita en la que las asociaciones de médicos y pediatras quieren poner sobre la mesa propuestas para aumentar el actual presupuesto, dimensionar "correctamente" las plantillas en cada centro de salud, gestionar "correctamente" las nuevas agendas (30+4 para Medicina de Familiar y 20+4 para Pediatría), avanzar en la desburocratización, impulsar una gestión compartida de la demanda, mejorar la gestión de las suplencias y las infraestructuras, establecer medidas de conciliación familiar, implementar un plan específico para la cobertura de plazas de pediatría Y apostar por la estabilización laboral (OPEs) "de manera regular y programada".

CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN PARA USO ADECUADO EN AP

También plantean medidas para lanzar las "prometidas" campañas de información a la población para mejorar entre todos un uso adecuado de la Atención Primaria, "evitar decisiones unilaterales que afecten a los profesionales" o para la puesta en marcha de medidas "en sentido positivo y motivador, no coercitivas ni penalizadoras".

"La Atención Primaria de Madrid está en un momento clave con el riesgo de no encontrar relevo generacional (jubilaciones masivas y residentes que terminan y se van a otros lugares), siendo imprescindible que las Administraciones escuchen a los expertos y los agentes sociales para que la base del sistema no se caiga", han remarcado.

El comunicado está fimado por la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap); Asociación Española de Pediatría (AEP); Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM); Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria (AMPap); Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS); APsemueve; Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria de Madrid (SEMERGEN Madrid); Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia de Madrid (SEMG Madrid); Sindicato de Médicos y Facultativos de Madrid (SIME), federado en CSIT UNIÓN PROFESIONAL; Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria (SoMaMFyC); y Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha (SPMyCM).