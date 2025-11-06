La Comunidad cifra en "1.500 millones" el sobrecoste de la LOSU e insiste en aumento de financiación para universidades

Archivo - El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, durante un Desayuno Madrid organizado por Europa Press, en el Auditorio Meeting Place, a 26 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha cifrado en "1.500 millones" el sobrecoste de la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y ha insistido en el aumento de la financiación regional para las universidades en los Presupuestos de cara al año que viene.

En la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea, el consejero ha criticado que este ley solo contemplara un coste de 52 millones en su aplicación y obligue a "cotizar por las prácticas" creando "un problema a los estudiantes y a la universidad".

"Estamos llegando ya a 2026, el Gobierno central no tiene ni presupuestos ni tampoco financia los sobrecostes de la LOSU", ha criticado.

Por otra parte, ha recordado que el Ejecutivo autonómico sigue trabajando en la ley de universidades, que conocerá la oposición cuando la publiquen y se inicie el trámite de información pública, "en el que toda la sociedad podrá aportar sus observaciones". Además, ha reivindicado el trabajo que lleva haciendo "desde mucho tiempo" la Comunidad de Madrid en este sentido.

Viciana ha incidido en el "compromiso" del Gobierno regional con la enseñanza universitaria, que pasa por incrementar los presupuestos "en más de 75 millones", así como incrementar las transferencias a las universidades "en más de 140 millones de euros".

Así, ha recordado que se incrementará un 6,5% el presupuesto de las universidades públicas de cara al año que viene, "la mayor subida en 15 años", además de apostar con un modelo de financiación plurianual "para que puedan planificar y actuar a medio y largo plazo".

"Y esto se ha producido precisamente bajo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y además la mayor apuesta que estamos haciendo es precisamente esa ley de enseñanzas superiores universidades (...) Estamos trabajando de la mano de los rectores y poniendo conjuntamente la FP, la enseñanza superior, la investigación, la ciencia y poniendo solución a problemas generados, por ejemplo, por el Gobierno central, como el de las prácticas para los estudiantes", ha subrayado.

Por parte del PSOE, el diputado Esteban Álvarez ha asegurado que la nueva ley regional de universidades supone "un asalto" a la pública ya que supone "garantizar el negocio de las privadas a sus amigos para conseguir, al fin y al cabo, una hegemonía ideológica".

"Madrid es la comunidad que menos invierte por alumno y donde más caro sale a las familias que sus hijos estudien en la universidad", ha afirmado.