La Comunidad cifra en 400 millones las subvenciones al transporte que tiene que financiar tras caer el decreto ómnibus

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha cifrado en 400 millones de euros la cantidad que tiene que financiar a través del Consorcio Regional de Transportes tras caer el decreto ómnibus en el Congreso de los Diputados, que contenía esta subvención para las comunidades autónomas, con un 30% de aportación estatal.

"Actualmente el Consorcio Regional de Transportes tiene un presupuesto asignado de 1.600 millones y, unido a ese 30% que ponía el Gobierno de Pedro Sánchez y el 30% de las subvenciones que ponía la Comunidad de Madrid, un 60% son en torno a más de 400 millones de euros", ha dado a conocer el consejero en declaraciones a 'Telemadrid' recogidas por Europa Press.

Rodrigo ha afirmado que hasta el momento no han recibido ninguna respuesta por parte del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, algo "que es habitual cuando desde la Administración regional intentan ponerse en contacto con el propio Ministerio".

Así, ha insistido en que lo que exigen al Gobierno de España es que cumpla con los compromisos que había asumido con las diferentes administraciones regionales, pese a que ha recordado que la Comunidad ha garantizado que los madrileños "de momento" vayan a seguir disfrutando de las subvenciones al transporte.

Sin embargo, el consejero ha criticado que el Gobierno de España no esté cumpliendo con las comunidades autónomas "fruto de una debilidad parlamentaria que tiene y de una gestión de un Gobierno que es ineficaz, que no está funcionando y que al final son todos los españoles y los madrileños los que están pagando los platos rotos".

"La responsabilidad de que no se suban las pensiones, de que no haya ayudas ahora mismo para los afectados en Valencia por la dana y de que no se actualicen las tarifas y las ayudas al transporte, solo hay un único responsable que es el señor Pedro Sánchez y su Gobierno", ha reprochado.