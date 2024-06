La Comunidad cifra en 650 millones de euros las entregas a cuenta que le deberá el Gobierno a final de mes

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha cifrado este jueves en 650 millones de euros las entregas a cuenta que le deberá el Gobierno central a final de este mes de junio.

Se trata de un dinero que, tal y como ha defendido, "hubiera sido mucho más útil en lugar de tenerlo en sus arcas poderlo dedicar a la educación, a la sanidad y también a otros servicios públicos".

Durante la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid, la consejera madrileña ha criticado que el Ejecutivo haya dejado "de actualizar las entregas a cuenta" a pesar de haberlo podido hacer "fácilmente". "Con esto se ahorra 900 millones de euros que deberían recibir las comunidades autónomas y que les obliga a endeudarse o a tener problemas de tesorería", ha esgrimido.

Para Albert, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que hace con ese dinero es "tapar sus vergüenzas" y "camuflar" la verdadera situación de la economía española, "que tiene una deuda desbocada", así como la de su Gobierno.

"¿Por qué Sánchez no ha actualizado las entregas a cuenta? Lo podría haber hecho perfectamente. Lo podría haber hecho con un Real Decreto-Ley, como se hizo en 2019. A lo mejor lo que pretende es meternos miedo y ver si así estamos dispuestos a condonar la deuda de Cataluña. Pues no se equivoque, Madrid no va a rendirse", ha sostenido, al tiempo que ha sacado pecho de que tienen "salud financiera", la "confianza de los mercados" y sobre todo "la de los madrileños".