Comunidad comenzará la próxima semana a retirar arbolado quemado en la sierra oeste y creará fajas de seguridad

Vista tras el incendio en Villa del Prado - Gabri Solera - Europa Press

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que la próxima semana comenzarán por vía de urgencia los trabajos de retirada de arbolado y la creación de fajas de seguridad junto a las pistas forestales de aquellos montes gestionados por la Autonomía y que se han visto afectados por el incendio de la sierra oeste.

El anuncio lo ha hecho desde Tres Cantos, cuando se cumple un año del incendio que afectó al municipio, especialmente al Soto de Viñuelas, y que se saldó con la muerte de una persona. En el caso de la sierra oeste, los técnicos están utilizando imágenes de alta resolución por satélite, datos y cartografía de vegetación, ha detallado la presidenta.

Además el Gobierno regional prevé abrir una convocatoria de ayudas por valor de 1,12 millones, dirigida a propietarios de terrenos afectados por los incendios de este año, como los de Lozoyuela y la Sierra Oeste, con dos líneas de actuación destinadas a la gestión forestal y a la restauración de los daños ocasionados.

RECONSTRUCCIÓN CON LOS DAMNIFICADOS

La presidenta ha asegurado que, más allá de datos y las necesarias actuaciones técnicas, "lo más importante es que detrás de cada incendio hay personas, familias, hogares, animales, recuerdos y proyectos de vida".

Díaz Ayuso ha tenido un recuerdo "para todos los afectados por los incendios en España en este durísimo verano". "Decirles que estamos a su lado, que no les vamos a dejar y que seguimos trabajando por todos. Vamos a seguir cuidando de nuestros montes, protegiendo nuestro patrimonio natural y estando cerca de todos los madrileños, especialmente cuando más lo necesitan, como pasa este verano", se ha comprometido.