La Comunidad concluye que "no existe evidencia" de reutilización de material de un solo uso en el Hospital de Torrejón

Archivo - Uno de los carteles informativos de accesos del Hospital de Torrejón de Ardoz - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las inspecciones llevadas a cabo este viernes por la Consejería de Sanidad en el Hospital de Torrejón de Ardoz, de titularidad pública y gestionado por el grupo privado Ribera Salud, han concluido que "no existe evidencia" que apunte a una reutilización de productos sanitarios de un solo uso en el centro hospitalario.

Personal de la Dirección General de Inspección de la Consejería se ha personado este viernes en el centro para recabar información con los profesionales sanitarios sobre el uso del material quirúrgico. Una medida que se ha adoptado tras la información publicada por el diario 'El País' sobre las instrucciones que dieron los gestores del hospital para reutilizar material sanitario de un solo uso.

Según este diario, las directrices consistían en esterilizar catéteres empleados en la actividad de cardiología-hemodinámica que solo pueden ser reacondicionados por empresas ajenas especializadas.

En este marco, se ha procedido a la revisión de registros, del material disponible y de las zonas de residuos, sin que se haya constatado ninguna "evidencia" de reutilización de material de un solo uso.

En un comunicado, el departamento que dirige Fátima Matute ha subrayado que en las reuniones mantenidas con los responsables de Medicina Preventiva, Cardiología-Hemodinámica y Esterilización, estos han negado la existencia de cualquier práctica de reprocesamiento de este tipo de material.

De forma paralela, los inspectores han realizado una revisión de los registros de la central de esterilización. Según la Consejería, no existe "constancia de procesos aplicados a material desechable de un solo uso", tal y como se recoge en un informe ejecutivo de la Dirección.

Igualmente, estos profesionales han efectuado la verificación del material almacenado en la unidad de cardiologíahemodinámica. Sobre este punto, han confirmando que los catéteres disponibles "cuentan con marcado CE y proceden de fabricantes".

Por último, han realizado una inspección de residuos y zonas de almacenamiento, confirmando que "no existe material de un solo uso previamente utilizado fuera de los contenedores destinados a su eliminación".

En base a estas medidas, en el informe se concluye que las actuaciones inspectoras realizadas en el centro no han puesto de manifiesto "ninguna evidencia que indique la reutilización de productos sanitarios de un solo uso". "La revisión de registros, del material disponible y de las zonas de residuos es coherente con las manifestaciones del equipo directivo y de las unidades implicadas", han apuntado desde del departamento que dirige Fátima Matute.