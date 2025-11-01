La Comunidad corrige un vallado en el cauce del río Lozoya tras una denuncia de la CHT

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid se ha visto obligada a "corregir" un vallado instalado en la cuenca de río Lozoya en el término municipal de Pinilla del Valle después de que la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) presentara una denuncia en contra de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior por actuar sin la autorización del ente.

Los hechos se produjeron a principios de septiembre, cuando la CHT formuló un boletín de denuncia contra la citada Consejería por el "cerramiento en cauce del río Lozoya a su paso por la localidad de Pinilla del Valle", según han confirmado fuentes del organismo consultadas por Europa Press.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid han señalado que se trata de un "hecho puntual" --y que ya ha sido corregido-- que corresponde al proyecto Hidroforest del Gobierno regional, el cual cuenta con "todos los permisos".

Este asunto se destapó después de que la Plataforma Ecologista Madrileña presentara una denuncia en septiembre de 2023 ante la CHT por dos de estos vallados, solicitando su intervención ante lo que consideraban como una "ocupación ilegal del Dominio Público" y por el riesgo de que los materiales utilizados acabaran en el río.

Ahora, la Plataforma Ecologista Madrileña ha lanzado un comunicado en el que exige a las administraciones mayor compromiso con la conservación de este ecosistema fluvial y los hábitats y especies protegidas de la Red Natura 2000 afectada. Además, han denunciado la "impunidad" con que se producen "agresiones a los ecosistemas protegidos" de la región.

Al respecto de Hidroforest, se trata de un proyecto iniciado por el Ejecutivo autonómico en marzo de 2023 para proteger los montes públicos próximos a las cabeceras de embalses que abastecen de agua a los madrileños y al que están adscritos más de una veintena de municipios, incluido Pinilla del Valle.