La Comunidad cree que la huelga en universidades no se debe a "ausencia de presupuestos" y reivindica aumento del 6,5%

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha valorado que la huelga convocada por estudiantes y trabajadores en las universidades de la región no se debe a una "ausencia de presupuestos", sino que será por motivos "de otra índole", y ha reivindicado el aumento de cara al año que viene de un 6,5%.

"Se ha incrementado la inversión para las universidades públicas en 75 millones de euros, es un crecimiento superior al 6,5% y que se suma al que se ha producido en los últimos años. Desde que Isabel Díaz Ayuso es presidenta, se está destinando a universidades públicas más de un 20% más, tenemos 1.200 millones de euros", ha defendido el consejero en declaraciones a los medios de comunicación desde el Archivo Judicial Provincial.

Considera que "no puede decir ninguno de estos convocantes" que no hay por parte del Gobierno autonómico "una apuesta clara" por la universidad pública y su financiación. "Tendrán que explicar las razones, que probablemente sean de otra índole pero no precisamente por ausencia de presupuestos, porque los hemos incrementado", ha expresado.

Lo ha señalado así después de que la coordinadora de las plataformas de las seis universidades públicas, que integran trabajadores y estudiantes, haya tildado de "insuficiente" la inversión que contempla la Comunidad de Madrid en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de 2026 y ha confirmado que realizarán una huelga de dos días a finales del mes de noviembre.