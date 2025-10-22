La Comunidad critica "cortinas de humo" del Gobierno con cambio de hora y pide explicaciones por su "dinero en metálico"

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha criticado las "cortinas de humo" del Gobierno de España con el cambio de hora de este fin de semana y ha asegurado que los españoles esperan explicaciones por su "dinero en metálico" que está investigando la Justicia.

"Por mucho que sorprenda a Pedro Sánchez, a los españoles no es el sábado próximo la fecha que les preocupa. Hay otras fechas que son mucho más importantes y que ya se aproximan", ha expresado el consejero en rueda de prensa, donde ha tildado de "cortina de humo" del vídeo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidiendo que se mantenga el horario de invierno.

En concreto, ha señalado que el 29 de octubre esperan que se "arroje luz" sobre el presunto caso de financiación "ilegal" del PSOE con la comparecencia ante el Tribunal Supremo.

Considera que otra fecha que debería tener apuntada el presidente del Gobierno es su declaración en el Senado en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo'. "Sánchez tiene obligación de acudir legalmente a la cita y, a pesar del sorprendente criterio de la Fiscalía, deberá decir la verdad por una vez en su vida. Será la única vez que no mienta a los españoles", ha resaltado.

También se ha referido a la investigación sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz. "El que debería ser el máximo defensor del Estado de Derecho de nuestro país, se sentará en el banquillo, por ser el presunto instrumento que utilizó el gobierno de Pedro Sánchez para tratar de atacar a un rival político, dejando indefenso a un y vulnerando los derechos de un particular", ha reprochado.

Un fiscal, además, que "a pesar de estar sentado en el banquillo de los acusados, y en contra del criterio de la asociación mayoritaria de fiscales, no ha dudado en nombrar a otros 15 fiscales", tres de nuevo nombramientos y 12 renovaciones en las jefaturas de fiscalías provinciales.

"Por tanto, con o sin cambio de hora, la Justicia avanza en su intento por esclarecer la presunta trama de corrupción de Estado. Con o sin cambio de hora, Pedro Sánchez está más cerca de rendir cuentas en el Senado del Reino de España e ante los españoles en un cada vez más cercano proceso electoral y, ya veremos, si ante la Justicia", ha valorado.