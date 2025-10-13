La Comunidad critica los "criterios de calidad" que el Gobierno pide para centros de menores cuando "los pone en riesgo"

Archivo - La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila-Ponce, ofrece declaraciones a los medios tras la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

Reclama más financiación y pide apostar por el acogimiento familiar

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha ironizado con los "criterios de calidad" que el Gobierno de España va a proponer con el Real Decreto no de Ley sobre los sistemas de acogimiento de niños y adolescentes, cuando "los ha puesto en riesgo".

Así lo ha indicado este lunes a los medios de comunicación tras visitar un centro para víctimas de violencia de género, donde ha sido preguntada por el real decreto que llevará el Ejecutivo central a la Comisión Sectorial de Infancia de este viernes, que fija unos "estándares mínimos" en los centros de acogida residencial de toda España.

Entre los planteamientos del Ministerio de Infancia, se propone que los centros de menores deberán ser céntricos, tener un máximo de 10 plazas y contar con un mínimo de dos trabajadores por turno.

"Lo que quiere hacer el Gobierno es establecer unos criterios de calidad cuando es el que ha puesto en riesgo los propios centros en los que atendemos a los menores. Desde hace dos años vivimos una grave crisis migratoria con traslados masivos a estos centros y nos quiere dar clases de supuestos criterios de calidad", ha censurado.

Dávila ha lamentado que el Ejecutivo central "haya renunciado" a las diferentes situaciones que viven las comunidades autónomas, "que nada tienen que ver unas con otras" o que se haya hecho una "institucionalización" de los menores no acompañados.

QUE LOS MENORES VUELVAN A SU ENTORNO FAMILIAR

"Nosotros apostamos porque los menores, y el interés superior del menor así lo dicta, vuelvan a su entorno familiar estable", ha defendido la consejera madrileña, quien ha recalcado que es necesario "apostar por el acogimiento familiar".

Asimismo, ha detallado que la Comunidad de Madrid pedirá este viernes que "no se trate a los menores y a las personas como paquetes". Ha recalcado que en varios ocasiones "se les traslada a los centros sin tener en cuenta sus circunstancias".

"Ya que se pone a trabajar en ello, que aporte financiación. Llevamos dos años las comunidades autónomas en solitario abordando esta grave crisis migratoria sin ningún euro del Estado", ha zanjado Dávila.