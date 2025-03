La Comunidad critica que el Gobierno quiera "utilizar" al Ejército en el Dos de Mayo para "tratar de desgastar" a Ayuso

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha criticado este lunes que el Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, quiera "utilizar" al Ejército, al cancelar la parada militar por el Dos de Mayo, festividad reigonal, para "tratar de desgastar políticamente" a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.

"No entiende nuestra región y quiere utilizar el Ejército para, en este caso, tratar de desgastar políticamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es Isabel Díaz Ayuso. Pero es que no se equivoque, no es a la presidenta a la que erosiona, es a todos los madrileños que toman buena nota, y por eso, elección tras elección, le dicen a (Pedro) Sánchez que no quieren las políticas socialistas sanchistas en nuestra región", ha reivindicado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, desde Alcobendas.

Así, ha subrayado que el Ministerio de Defensa no tiene "ningún argumento técnico" para impedir que se pueda celebrar la tradicional parada militar y lo único que quiere es "hurtar" este desfile a los madrileños "por un tema de sectarismo".

"Yo me lo vuelvo a preguntar, ¿También el Ejército va a estar en manos del señor Sánchez? ¿También el señor Sánchez, el Gobierno, quiere controlar, quiere colonizar el Ejército español que está al servicio del pueblo y de todos los ciudadanos?", se ha preguntado.

Espera García Martín que "cuanto antes se reconduzca" esta situación porque está claro que se trata de una decisión "estratégica" del Ministerio de Defensa, con el visto bueno del presidente, que "no quiere nada bueno" para Madrid.

Por otra parte, y después de que Más Madrid haya pedido que se invite a los actos del Dos de Mayo a los embajadores de Ucrania y de Palestina, el consejero ha indicado que se trata de un tema de protocolo que lleva "organizando este acto desde hace muchísimos años y sabe perfectamente toda la sociedad civil y todas las instituciones que tienen que estar presentes en este acto".

"Muchas personas quieren estar, es verdad que el aforo es limitado y, por tanto, tenemos siempre que buscar una selección que represente a la sociedad madrileña. Los servicios de protocolo serán los que estudien las personas y las instituciones que van a estar en representación de toda la sociedad", ha apostillado.