La Comunidad critica que la izquierda apueste por "la pancarta" en huelga de escuelas infantiles pero no haga "nada"

Archivo - La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, María Mercedes Zarzalejo, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 5 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha criticado este jueves que la izquierda solo se coloque "detrás de una pancarta por el odio y la fascinación que tienen contra Madrid" en la huelga de trabajadoras en escuelas infantiles pero no haga "absolutamente nada" para mejorar sus condiciones a nivel estatal.

En la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea, la consejera ha reivindicado que su compromiso con la dignificación de esta etapa es "intachable" con la creación de 5.400 plazas públicas, 225 millones en el primer ciclo y más de 67 millones en becas que benefician a casi 34.000 alumnos, en respuesta a la diputada de Más Madrid María Pastor.

A la parlamentaria le ha preguntado que han hecho ellos por las escuelas infantiles y si su labor pasa por "aprobar currículos para la ideología de género". "Sabe perfectamente que la huelga y las reivindicaciones de la Educación Infantil no son de Madrid, son de escala nacional", ha señalado la consejera.

Así, ha criticado que, pese a formar parte del Gobierno, no haya movido "ni un solo dedo" para abrir negociaciones con las trabajadoras del convenio sectorial a nivel nacional, "que es el que regula las condiciones de trabajo de estas profesionales".

Además, Zarzalejo le ha reprochado que critiquen las escuelas infantiles de gestión indirecta mientras la "imponen" en los ayuntamientos en los que gobiernan.

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Por su parte, Pastor le ha pedido las plazas suficientes que las familias puedan disponer de escuelas gratuitas y le ha preguntado por qué hay "150 millones de euros para un circuito de Fórmula 1 que nadie ha pedido, pero no hay 500 euros más para las trabajadoras al mes educan" y que son "mujeres que hacen un trabajo esencial" por 1.2000 euros al mes.

"Esta etapa no tiene la dignidad que se merece", ha reprochado, a la vez que ha asegurado que mientras la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, está "obsesionada" con que las mujeres tengan hijos, luego las mismas no encuentran plazas en escuelas infantiles.

Además, ha reivindicado que la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena convirtió estos centros en "referente" apostando por la bajada de ratios, pero hoy son "miles de mujeres trabajadoras de las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid, públicas y privadas, los que les dicen no al maltrato y desprecio".