La Comunidad critica que Sánchez use ilegalización de Fundación Franco como nuevo "comodín" para no hablar de corrupción

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, considera que la intención del Gobierno de ilegalizar la Fundación Franco es un nuevo "comodín" para no hablar de su "corrupción.

Así lo ha expresado desde el Archivo Judicial Provincial después de que el Gobierno de España, a través del Ministerio de Cultura, haya abierto este viernes el procedimiento previo para instar a la ilegalización ante la Justicia de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF).

"Es una competencia que le corresponde al Gobierno central, no tenemos más que decir, pero tampoco nos sorprende. Ahora Pedro Sánchez, el Gobierno central, tiene que sacar todas las banderas", ha expresado el consejero.

Considera que lo único que se espera del presidente del Gobierno es "su dimisión y que convoque elecciones" pero ha subrayado que, para que no se hable "del caso de su mujer y de su hermano", Sánchez utiliza "todo los comodines".

El proceso para ilegalizar esta fundación arrancó en junio de 2024, cuando Cultura abrió un periodo de actuaciones previas para obtener información y elementos de juicio destinados a motivar el inicio del procedimiento. Lo hizo el departamento de Ernest Urtasun, puesto que de él depende el Protectorado de Fundaciones, organismo al que corresponde instar judicialmente la extinción.