La Comunidad defiende proteger a menores de redes sociales con acompañamiento: "Prohibir no soluciona el problema"

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha defendido proteger a los menores de las redes sociales a través del acompañamiento porque "prohibir sin más, no va a solucionar ni el problema ni va a reducir el riesgo".

Así lo ha expresado este jueves en la sesión de control de la Asamblea de Madrid después de que la diputada del PSOE Marta Bernardo haya señalado que más allá de formar "también hay que legislar", poniendo de ejemplo que una persona pueda conducir a partir de los 18 años.

"La Guardia Civil encontró en el teléfono de Sandra, esa niña sevillana que se quitó la vida, que los compañeros de colegio le montaron una maquinaria de acoso. Perfiles falsos y encuestas anónimas preguntando a quién deberían echar de clase. Mensajes que apagaron su luz. ¿De verdad cree usted que con formación habría podido defenderse de esos 200 perfiles falsos?, ha lanzado.

La socialista ha defendido la medida del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una "decisión valiente que protege el derecho a crecer sin algoritmos que amplifican". Por ello, le ha preguntado si quiere "proteger a los menores o apoya a millonarios que usan las redes sociales para destruir la democracia y maltratar a sus hijos".

Dávila ha contestado que la Comunidad de Madrid coincide con los expertos en que "sin educación, no se logra nada" y ha subrayado que los menores y sus familias "no necesitan más imposiciones de su Gobierno, sino más formación digital, más herramientas educativas y más apoyo real".

"El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a hacer lo de siempre. Cuando no sabe gestionar, controla. Nosotros creemos que la verdadera protección de los menores no pasa por prohibiciones ni vetos, sino adoptando medidas serias en educación, en prevención y en acompañamiento", ha insistido.

Asimismo, la consejera ha destacado su campaña 'La vida sin ti', que advierte a los jóvenes de que "vivir pegados al móvil es una forma de prisión moderna" o la presentación del primer ensayo científico en España sobre el impacto de las redes en los menores, realizado por dos universidades.

"Frente a su modelo censor, nosotros apostamos por la educación, la prevención, el apoyo y la responsabilidad porque nos preocupan los jóvenes y sus padres. Queremos acompañarles. Con Sánchez siempre pasa igual. Menos libertad para los españoles y más poder para el autócrata", ha concluido.