La Comunidad despliega a veinte sanitarios del Summa 112 para asistir en los encierros de San Sebastián de los Reyes

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha desplegado un dispositivo de veinte sanitarios del Summa 112 para asistir urgencias en los ocho encierros que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha programado con motivo de sus fiestas patronales, que este año cumplen 500 años.

Según ha informado la Comunidad en un comunicado, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha visitado este martes el operativo asistencial que trabajará hasta el 31 de agosto. La responsable ha subrayado la participación de médicos, profesionales de Enfermería y técnicos de emergencias sanitarias, y ha defendido que se trata de un dispositivo "multidisciplinar que garantiza una respuesta inmediata y coordinada ante cualquier incidencia".

El despliegue cuenta con dos unidades de Soporte Vital, así como con un Puesto Sanitario Avanzado ubicado en la entrada de la plaza de toros, instalación móvil de despliegue rápido con capacidad para diez puestos destinados a los pacientes más graves. Según la consejera, estos recursos móviles permiten "atender de manera eficaz tanto a los corredores como al público".

Incorpora también un hospital de campaña que se completa con la intervención de Protección Civil para los casos más leves, una vez valorados por los facultativos del Summa 112.

UN CENTRO DE VIDEOCONFERENCIAS CON EL HOSPITAL

A este dispositivo se suma un Centro Móvil de Comunicaciones que puede conectarse por videoconferencia con el Hospital público Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, el Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias del Summa 112 y el Equipo de Cirugía de la plaza de toros, lo que permite organizar la recepción de los heridos y gestionar de forma proactiva la alerta hospitalaria.

Los Servicios Especiales del Summa 112 permanecen además en contacto directo con su Centro Coordinador para movilizar más medios en caso de ser necesario, como alguno de los dos helicópteros medicalizados disponibles.

En 2024, este dispositivo atendió a 43 corredores (uno grave, 12 con pronóstico moderado y 30 leves), de los que 17 precisaron derivación a hospitales, principalmente Infanta Sofía y La Paz.

Solo dos fueron trasladados en Unidades de Soporte Vital Avanzado, mientras que el resto lo hicieron en las del Básico. El resto de heridos fue asistido en el propio Puesto Sanitario Avanzado y dado de alta in situ, al tratarse en su mayoría de traumatismos y contusiones.