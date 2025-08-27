La Comunidad destaca que "permanente interlocución" con San Fernando por los trabajos de la 7B de Metro

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, ha subrayado este miércoles la "permanente interlocución" que el Ejecutivo autonómico mantiene con el Ayuntamiento de San Fernando de Henares en relación a las obras de la línea 7B de Metro.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios tras el Consejo de Gobierno al ser preguntado por las críticas del alcalde de San Fernando, Javier Corpa (PSOE), ante la falta de información por parte de la Comunidad sobre la fecha de restablecimiento del servicio de esta línea.

En concreto, el regidor denunció los "problemas de movilidad" que sufren los vecinos de esta localidad y del cercano municipio de Coslada por el cierre entre las estaciones de Barrio del Puerto y Hospital del Henares, sin que haya fecha confirmada de reapertura, y reclamó a la Comunidad de Madrid "soluciones dignas" para los afectados.

Este domingo día 24 se cumplieron tres años del cierre de la línea 7B de Metro entre las estaciones de San Fernando y Hospital del Henares, que se vio ampliado durante el verano del pasado año hasta Barrio del Puerto.

Al respecto, Martín ha recalcado que el consejero del ramo, Jorge Rodrigo, ""está en permanente interlocución" con el Ayuntamiento de San Fernando y ha tenido distintas reuniones y distintas conversaciones por teléfono "para este asunto y para otros muchos".