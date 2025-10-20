Comunidad destina desde 2018 cerca de 58 millones a administrar tratamientos con Terapias Avanzadas a 384 pacientes

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha destinado cerca de 58 millones de euros a administrar tratamientos médicos con Terapias Avanzas desde que en 2018 puso en marcha su estrategia regional y de los que se han beneficiado 384 pacientes madrileños y de otras comunidades autónomas, que en muchos casos no tenían otra opción curativa alternativa.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha inaugurado hoy, en el Hospital público La Paz, las IV Jornadas de la Red de Terapias Avanzadas de la Comunidad de Madrid, un encuentro donde, a través de diferentes mesas, los profesionales pueden abordar la actualidad y los retos a los que se enfrentan en este ámbito.

Durante su intervención, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha recordado que región fue "pionera" en este campo para "garantizar un acceso equitativo de los pacientes a estos tratamientos y potenciarlos a través de la coordinación de la investigación, formación, asistencia sanitaria y gestión".

"El balance en estos siete años no puede ser más positivo. El empuje de los profesionales y la labor llevada a cabo han permitido que sigamos siendo hoy un referente nacional", ha afirmado.

En el ámbito de las terapias CAR-T, la región tiene siete hospitales públicos habilitados por el Ministerio de Sanidad para su administración, un tercio del total nacional. En este sentido, uno de cada cuatro solicitudes en pacientes oncológicos procede de otra comunidad autónoma.

Por otra parte, las terapias avanzadas académicas, que se producen al amparo de las fundaciones para la investigación biomédica de los hospitales e institutos, han permitido, entre otros logros, que el Sistema Nacional de Salud (SNS) cuente con el primer medicamento con autorización de uso, desarrollado en el Hospital público Puerta de Hierro Majadahonda.

Dentro de esta apuesta por los tratamientos más innovadores, el Ejecutivo autonómico pondrá en marcha próximamente el Centro Regional de Terapias Avanzadas (CRETA), que se ubicará en el Centro de Transfusión de la capital y permitirá incrementar la capacidad de producción de estos novedosos fármacos surgidos en el ámbito académico y apoyar a los grupos de investigación en los centros vinculados al Servicio Madrileño de Salud (Sermas).