La Comunidad dice que los "empujadores" eran los "dirigentes del PSOE" que "frecuentan saunas y prostíbulos"

Afirma que Puente es el que va a tener que contratar "empujadores" para que los trenes de Cercanías "lleguen a destino"

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha dicho que los "empujadores" eran los "dirigentes del PSOE" que "frecuentan saunas y prostíbulos", unos "empujones" que han "pagado todos y cada uno de los españoles".

Lo ha espetado al diputado de Más Madrid Emilio Delgado en una pregunta en la sesión de control del Pleno de la Asamblea sobre el uso de la publicidad institucional. Desde la izquierda han aseverado a lo largo de esta semana que Metro ha dispuesto a personal para 'empujar' a los pasajeros y que quepan más en los vagones y evitar imágenes de aglomeraciones en los andenes, algo negado por la Comunidad.

Delgado ha afirmado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, prefería hablar "de una falsa amenaza de muerte" del lehendakari, Imanol Pradales, para "no hablar de que han contratado 'empujadores' que hacinan a la gente en vagones de Metro como si fueran ganado".

Frente a ello, García Martín ha afirmado que hay "dos tipos" de "empujadores", por un lado los que "va a tener que contratar" el ministro de Transportes, Óscar Puente, para que los trenes de Cercanías "lleguen a destino" y los citados "dirigentes" del PSOE.