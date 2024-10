Comunidad dice no tener constancia de la resolución para los daños de DANA y ve un "despropósito" la sanción de CHJ

Apunta que la cifra facilitada por Delegación apenas cubriría una tercera parte del gasto realizado

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha asegurado este jueves que el Ejecutivo regional no tiene constancia de la resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial por la que se transferirá a la Comunidad de Madrid un total de 22.387.000 euros para sufragar el 50% que le corresponde de todos los daños que acontecieron como consecuencia de la DANA que sufrieron varios municipios de la región en septiembre de 2023.

"La Comunidad de Madrid no tiene conocimiento de ninguna resolución por parte ni de la Delegación del Gobierno ni de Ministerio alguno en relación con la transferencia de fondos para poder abordar los gastos ocasionados por la última DANA. No solo no tenemos conocimiento de ninguna resolución, sino que lógicamente tampoco tenemos transferidos ningún tipo de fondos", ha indicado en declaraciones a los medios en la Asamblea de Madrid.

El portavoz del Ejecutivo se ha pronunciado así después de que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, haya avanzado que este mismo miércoles se firmó la resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial. "Qué casualidad, por otra parte, que ayer firmara el ministro una resolución justo el día que la Comunidad de Madrid denunciaba que no habíamos recibido ni un solo euro del Estado a pesar de haber sido declarada una zona especialmente afectada por una emergencia de protección civil. Ni hemos recibido esa resolución ni tampoco, por supuesto, hemos recibido los fondos", ha insistido.

En cualquier caso, ha censurado, la cifra facilitada por el delegado, un total de 22.387.000 euros, "de ser cierta", "apenas cubriría una tercera parte de todo el gasto que ha realizado la Comunidad de Madrid" en la zona y ha insistido en que no han recibido "ni un solo euro" del Gobierno por los daños ocasionados por la DANA.

"Si fuera por la delegación del Gobierno, si fuera por la Confederación Hidrográfica del Tajo, si fuera por el Gobierno de Pedro Sánchez, todavía las calles de los 10 municipios anegados por las últimas lluvias, por la DANA del pasado mes de septiembre, todavía estarían las calles llenas de barro, los puentes estarían sin reparar, tendríamos a los vecinos sin garantizar su movilidad y por tanto estarían todos esos pueblos sumidos en un auténtico caos", ha subrayado.

Al hilo, también ha indicado que tiene la sensación de que "esos fondos no van a llegar ni muchísimo menos antes del verano". "Tendrán que ser a lo mejor las próximas lluvias después del verano las que despierten a un Gobierno que está dormido, que solo está para pagar peajes a los partidos independentistas y no para lo que de verdad importa que es ayudar a los vecinos, ayudar a los madrileños, ayudar a los ayuntamientos como se hizo en la Comunidad de Madrid el pasado mes de septiembre", ha hecho hincapié.

SANCIÓN DE LA CHJ

Asimismo, Martín también ha cargado contra la decisión de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHJ) de iniciar un expediente sancionador contra la Comunidad por ocupación de cauces para la reconstrucción de puentes en la zona y ha respondido al anuncio del delegado sobre que no se hará efectiva la multa.

"Nos alegramos que ahora el delegado del Gobierno le enmiende la plana a la Confederación Hidrográfica del Tajo y que ese expediente sancionador que se había comunicado, que se había abierto a la Comunidad de Madrid, quede completamente archivado. Y nos alegramos porque además es un despropósito", ha explicado.

En este sentido, ha reiterado que es "un despropósito que aquellos que no ayudaron, incluso que entorpecieron durante aquellos días las labores de limpieza", en relación al Gobierno central, "ahora pretendan sancionar precisamente a una administración que fue diligente, que fue eficaz y que en muy pocas semanas consiguió que el caos que vivían aquellos vecinos tuviera una solución, que pudieran moverse y por tanto tuvieran una solución de movilidad".

"Ha sido la Comunidad de Madrid con sus recursos propios y los propios ayuntamientos los que hemos tenido que colaborar para poder primero construir esos puentes provisionales, puentes provisionales por los cuales ahora la Confederación Hidrográfica del Tajo quiere imponer una sanción a la Comunidad de Madrid por haber sido eficaz, por haber hecho su trabajo", ha reiterado.

Según ha remarcado, "la burocracia, la lentitud a la hora de abordar los problemas del Gobierno de Pedro Sánchez" hubiera hecho "que ese desastre que se produjo hace un año siguiera todavía causando estragos en estos municipios".