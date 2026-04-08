La Comunidad elige a sus mejores bomberos para el Encuentro de Rescate en Accidentes de Tráfico de junio en Madrid

XII Encuentro Interno de Rescate en Accidentes de Tráfico (EIRAT26), que tiene lugar estos días en Alcobendas - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha iniciado el proceso de selección de los bomberos que representarán a la región en el Encuentro Nacional de Rescate en Accidentes de Tráfico (ENRATT26), que se celebrará del 23 al 26 de junio en el Madrid Arena.

La elección se realiza a través del XII Encuentro Interno de Rescate en Accidentes de Tráfico (EIRAT26), que tiene lugar estos días en Alcobendas y en el que participan ocho equipos del Cuerpo autonómico, junto a otros cuatro invitados de otros puntos de España.

Durante la competición, los equipos deben enfrentarse a simulacros de alta complejidad, con rescates de víctimas atrapadas en vehículos, en escenarios diseñados para reproducir siniestros reales. El objetivo es evaluar la capacidad técnica, la coordinación y los tiempos de respuesta de los efectivos.

Además de su carácter competitivo, este encuentro sirve como entrenamiento y puesta en común de técnicas y avances en este tipo de intervenciones, habituales para los servicios de emergencia, apunta la Comunidad de Madrid en un comunicado.

En 2025, los bomberos de la Comunidad de Madrid atendieron 2.279 accidentes de tráfico, en los que se registraron 941 heridos y 31 fallecidos. En 693 de esos siniestros fue necesario rescatar a personas atrapadas en el interior de los vehículos.

El campeonato nacional reunirá en junio a los mejores profesionales del sector de toda España en su vigésima edición, consolidándose como una de las principales citas en materia de rescate y emergencias.