La Comunidad espera la documentación del SuaveFest para estudiar si cumple la normativa y puede celebrarse

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, ha manifestado que esperan la documentación de los organización del SuaveFest, el festival que quiere celebrarse en el Palacio del Infante Don Luis de Boadilla del Monte, un espacio que cuenta con la protección de Bien de Interés Cultural (BIC), para estudiar si cumple la normativa y puede celebrarse.

En declaraciones a los periodistas, en el Hotel Palacio de los Duques Gran Meliá, ha indicado que la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid especifica claramente que toda actividad que se vaya a realizar en un Bien de Interés Cultural "no puede atentar contra los valores que han constituido la protección".

"Habrá que ver que el festival en concreto, el SuaveFest, no atenta contra estos valores para que se pueda realizar y en ese proceso estamos. Ese es el proceso habitual. No está pasando nada fuera de lo normal", ha subrayado el consejero. Espera que pueda celebrarse pero ha garantizado que no se hará "si no cumple la ley".