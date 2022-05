La Comunidad espera una victoria del Real Madrid en la Champions y poder recibir a los campeones "como se merecen"

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid espera una victoria del Real Madrid este sábado en la final de la Champions League, que se disputa en París y en la que se enfrentará al Liverpool, así como poder recibir a los campeones en la ciudad "como se merecen".

"Soy gallega y como buena gallega prefiero no gafar nada con pronósticos, pero el Madrid ha hecho una campaña extraordinaria. Hemos vivido momentos mágicos en el Santiago Bernabéu, esas remontadas en el último minuto. Me gustaría en París no tuviéramos que esperar al último minuto", ha expresado la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, a los medios de comunicación.

La consejera cree que el Real Madrid "se merece esta copa" y ha subrayado que la Comunidad recibirá a los campeones "como se merece", uniéndose a la celebración.

"A la Comunidad de Madrid se le da muy bien estas celebraciones y a los madrileños vivirlas en la calle", ha trasladado.

El Ayuntamiento de Madrid ha previsto un dispositivo por si el Real Madrid ganara la Champions League de fútbol el sábado y para la posible llegada de los jugadores al día siguiente, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la celebración, han informado a Europa Press fuentes del Área de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento.

En cuanto a Policía Municipal de Madrid, el dispositivo contará con un refuerzo de más de 200 agentes cada día (con efectivos de las Unidades Centrales de Seguridad, de Tráfico y Unidades Integrales de Distrito), que se desplegarán tanto el sábado como al día siguiente si el Real Madrid consuma su victoria europea.