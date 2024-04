La Comunidad exige de nuevo a Díaz el número de fijos discontinuos tras el informe de Fedea que estima más de 1 millón

El estudio de Fedea calcula 730.000 fijos discontinuos en activo y 518.175 en inactividad



MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, ha reclamado de nuevo a la vicepresidenta tercera y ministra de Empleo y Economía Social, Yolanda Díaz, que de el número de fijos discontinuos que hay en España después de que la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) los cifrara este lunes en más de un millón de personas.

"Lo que no se puede crear es una nueva figura y que haya opacidad sobre esa figura. Si hay una figura que es fijos discontinuos y que cambia la estructura del mercado laboral, nos tienen que decir exactamente cuántos son", ha exigido de nuevo la titular madrileña de Economía, que este martes ha presidido la primera sesión plenaria del Consejo para la Promoción del Comercio.

Albert ha hecho referencia al informe de Fedea que recoge datos de 2022, tras nueve meses de aplicación de la reforma laboral, y que apunta a 1,42 millones de fijos discontinuos. De ellos se detraerían los inactivos que estaban de alta en otros empleos y quedarían 1,25 millones de personas de las que 730.000 estaban en activo y 518.175 en inactividad.

Para la consejera de Economía es vital que desde el departamento de Yolanda Díaz se aporten datos para "no tener que depender de los medios de comunicación o de datos de estudios" y ha recordado que no es la primera vez que se solicita este número. "Ella se comprometió como ministra del ramo a darnos la información completa. Ha pasado ese tiempo (...) ¿Qué ha ocurrido? Que no nos ha dado ninguna información a pesar de su compromiso", ha afeado.

Rocío Albert ha apuntado que ven "más certeros" los datos de Fedea que las aproximaciones que habían recibido hasta la actualidad, siendo "500.000 frente a los 50.000 o 60.000 que decía Díaz", lo que multiplica por 10 la cifra. Ha defendido que conocer con certeza esta cifra es imprescindible para unas políticas activas de empleo diseñadas "con precisión" y que sería "tan fácil" como que desde el Ministerio de Empleo se trasladara a todas las comunidades autónomas "exactamente lo que hay".