La Comunidad, sobre la huelga universitaria: "Las razones podrán ser otras, pero el compromiso presupuestario es claro"

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha destacado este martes el aumento de financiación de las universidades públicas y ha afirmado que "las razones" que han llevado a la convocatoria de huelga "podrán ser otras, pero desde luego el compromiso presupuestario" es "claro".

Lo ha señalado a los periodistas tras reunirse con las asociaciones de víctimas del terrorismo en la Carrera de San Jerónimo y después de que la coordinadora de las plataformas de las universidades públicas que integran trabajadores y estudiantes de la Comunidad de Madrid haya informado de que irán a huelga el 26 y 27 de noviembre frente a la "asfixia" económica de los centros universitarios.

Así, García Martín ha destacado que en los Presupuestos de la Comunidad para 2026 --aprobados por el Consejo de Gobierno la pasada semana-- se contemplan "75 millones de euros adicionales" para la financiación de las universidades públicas.

"Estamos hablando de más de 1.200 millones de euros y de una financiación que no ha dejado de crecer en los últimos años", ha apostillado al tiempo que ha cifrado por encima del 20% el incremento desde 2019, cuando la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, llegó a la Real Casa de Correos.

A renglón seguido ha insistido en que el "compromiso de la Comunidad de Madrid con las universidades públicas es absoluto" y considera que muestra de ello son estos Presupuestos que han sido remitidos ya a la Asamblea para su aprobación en un pleno los días 18 y 19 de diciembre.