La Comunidad inaugura El Canal de la Navidad para concienciar sobre el agua y el Bosque de los Deseos en Plaza Pontejos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el encendido del espectáculo de luz y sonido que se proyectará diariamente sobre la fachada principal de la Real Casa de Correos, a 28 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha inaugurado este jueves en la Real Casa de Postas El Canal de la Navidad, una experiencia inmersiva y sensorial para tratar de concienciar al visitante sobre la importancia del agua, junto al tradicional Bosque de los Deseos que por primera vez se ubica en la Plaza de Pontejos.

Las dos actividades son gratuitas y forman parte de la programación para estas fechas navideñas dirigida a toda la familia, ha desgranado la Comunidad en un comunicado.

La presidenta del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso, ha inaugurado los dos actos de la Navidad en Sol "con luz y alegría". Como novedad este año, han incorporado El Canal de la Navidad, una experiencia inmersiva organizada por Canal de Isabel II para concienciar sobre el correcto uso del agua en estas fechas.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha destacado este "viaje lleno de secretos y sorpresas" que sirve para conmemorar que Canal de Isabel II desde hace 175 años "hace que el agua de Madrid sea una de las mejores del mundo y de los mayores tesoros de todos los madrileños".

Al entrar a la Real Casa de Postas, los visitantes se encontrarán con unos guías muy especiales que los acompañarán durante un recorrido sensorial por los diferentes espacios temáticos que representan sus tres estados, sólido, líquido y gaseoso.

En cada una de las salas los niños superarán sencillas pruebas, pedirán sus deseos y aprenderán cómo se puede proteger este recurso natural. Finalmente, todos ellos recibirán como obsequio un manual ilustrado que recoge consejos prácticos, pasatiempos, curiosidades y hábitos cotidianos sobre su uso.

Esta actividad estará abierta al público hasta el 5 de enero de 10 a 22 horas, salvo los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, que será hasta las 16 horas. Asimismo, los festivos 25 de diciembre y 1 y 6 de enero permanecerá cerrada.

EL BOSQUE DE LOS DESEOS SE INSTALA EN LA PLAZA DE PONTEJOS POR PRIMERA VEZ

Después de inaugurar El Canal de la Navidad, Ayuso ha recorrido el tradicional Bosque de los Deseos, que, tal y como ha enfatizado la presidenta, "ya es parte para siempre de la Navidad en Sol", y que este año se instala por primera vez en el exterior, en la Plaza de Pontejos, en colaboración con Metro de Madrid.

Los madrileños podrán dejar sus mensajes en los 12 abetos, que estarán distribuidos por el enclave, cada uno iluminado con el color de una línea del suburbano. "Nos cuentan esos deseos que se cumplen, Sobre todo cuando nacen del corazón y son buenos", ha añadido la mandataria.

Durante el recorrido, varios guardabosques mágicos animarán y acompañarán a los visitantes, creando un ambiente "lleno de ilusión, especialmente para los más pequeños".

Este espacio permanecerá abierto del 4 de diciembre al 6 de enero, en horario de 10 a 22 horas, con aperturas especiales los días 24, 31 y 5 (hasta las 18 horas) y el 6 de enero (de 16 a 22 horas). Estará cerrado los días 25 de diciembre y 1 de enero.

OTRAS ACTIVIDADES PARA ESTAS FECHAS NAVIDEÑAS

También en la Plaza de Pontejos se encuentra la Casita Solidaria, un mercadillo navideño que, según ha explicado Díaz Ayuso, "está creciendo cada vez más", y por tercer año consecutivo y hasta el próximo 4 de enero, exhibirá un millar de artículos elaborados artesanalmente por distintas entidades de carácter social.

En la mayoría de los casos, estas piezas han sido creadas por las personas que asisten a sus centros, que son también las beneficiarias de esta iniciativa.

Entre las organizaciones participantes se encuentran las Fundaciones Adela, Juegaterapia o Prodis, la Asociación Española Contra el Cáncer y la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (Arrmi).

La Casita Solidaria estará abierta desde este jueves de 10 a 22 horas, excepto los días 25 y 31 de diciembre y 1 de enero que permanecerá cerrada.