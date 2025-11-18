La Comunidad incorpora a su patrimonio artístico dos obras del artista Muelle, primer escritor de grafiti español

El hermano de Muelle, Fernando Argüello (i) y el consejero de Cultura, Mariano de Paco (d), posan con las dos obras de Muelle adquiridas por la Comunidad de Madrid, en el Archivo Regional, a 18 de noviembre de 2025, en Madrid. - EUROPA PRESS

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha adquirido dos piezas del artista callejero Juan Carlos Argüello, Muelle, icono de la Movida y primer escritor de grafiti español, que pasarán a formar parte de su patrimonio artístico y cultural.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, ha presentado las obras en el Archivo Regional, donde ha estado acompañado por el hermano del autor, Fernando Argüello, propietario del archivo personal y familiar.

"Muelle es Madrid y Madrid es Muelle", ha señalado el consejero, mientras que Argüello ha recordado que su hermano empezó en los 80, cuando nadie lo hacía, algo que le dio "mucha repercusión", ya que fue "el primero", y por tanto, todo un "pionero".

En concreto, las obras son dos firmas sobre papel del grafitero, una en tintas gráficas azules, rojas y ocres y otra en tinta gráfica blanca sobre charol en color fucsia.

"Hoy podemos decir que el patrimonio de la región está más completo tras la adquisición de estos dos trabajos de Muelle, que fue el primero en elevar el arte urbano a la categoría de cultura con mayúsculas y que forma ya parte del legado artístico madrileño", ha señalado De Paco.

Cabe recordar que el Ejecutivo autonómico protegió una firma del artista aparecida durante unas obras en un inmueble situado en la calle Cava Alta 2, esquina con calle Toledo, en el barrio de La Latina. La pintada, atribuida a Muelle, pionero del arte urbano en España, se descubrió tras desprenderse parte del recubrimiento de la fachada, dejando a la vista una parte significativa de la firma del grafitero.

"Hace muy poco descubrimos una obra que estaba oculta para los ojos de los viandantes y tuvimos la necesidad, como no podía ser de otra manera, de restaurarla y protegerla. La Comunidad de Madrid está al lado de su patrimonio porque es el legado de los que van a venir después", ha destacado el consejero.

En la región se conservan únicamente dos más de este autor, en la calle Montera y en la cárcel de Yeserías. "La protección del patrimonio es uno de nuestros ejes fundamentales", ha subrayado el consejero.

Argüello (1965-1995), Muelle, comenzó a pintar en Campamento, el barrio donde nació y se crió y pronto su firma, caracterizada por una flecha, se expandió por todas las calles de la capital dejando constancia de la influencia recibida del arte urbano neoyorquino como una fórmula de expresión alternativa y disruptiva del arte más convencional, que en los años 80 se estaba desarrollando en Madrid.