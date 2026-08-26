La Comunidad incrementa más de un 14% las ayudas a empresas que contratan a colectivos en riesgo de exclusión

El Mercado Escuela de San Cristóbal es una de las entidades que prepara a personas vulnerables en los oficios del comercio de proximidad y la hostelería para facilitar su acceso a un trabajo estable. - EUROPA PRESS

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha incrementado este año un 14,2% las ayudas a empresas de inserción que contratan a colectivos en riesgo de exclusión, alcanzando 6,6 millones de euros.

Lo ha detallado este miércoles la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, en su visita al Mercado Escuela de San Cristóbal, una de las entidades beneficiarias que prepara a personas vulnerables en los oficios del comercio de proximidad y la hostelería para facilitar su acceso a un trabajo estable.

Albert ha recorrido sus instalaciones, ubicadas en un antiguo edificio municipal del barrio madrileño de San Cristóbal de los Ángeles, donde ha presenciado la formación de los alumnos en especialidades como carnicería o frutería, además del restaurante.

Gestionado por la ONG Cesal, el centro combina la actividad comercial ordinaria con la enseñanza práctica junto a expertos en activo, y dispone de un restaurante que elabora sus platos con género fresco de los propios establecimientos. En la actualidad son 14 las plazas de inserción, respaldadas por otros 13 trabajadores.

"Desde que llevamos trabajando con ellos en el 2022, nueve de cada diez se han incorporado al mercado laboral. Además, en un sector como el comercio y la hostelería, donde hay tanta necesidad de trabajadores nuevos. Creo que es una ganancia para la sociedad", ha destacado la consejera.

Las ayudas del Ejecutivo autonómico a este espacio, cercanas al millón desde 2022, han contribuido al mantenimiento de sus puestos, además de sufragar la contratación de personal técnico, gastos de gerencia y otras inversiones. Solo el pasado ejercicio la cuantía concedida ascendió a más de 400.000 euros, la mayor de toda la serie y un 73% superior a la del año anterior.

Este programa del Gobierno regional benefició el año pasado a 107 entidades, que recibieron en conjunto subvenciones por valor de más de cinco millones.