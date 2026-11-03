La Comunidad inicia el estudio de alternativas para llevar la L11 a Poza del Agua (Leganés)

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MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha iniciado el estudio de alternativas de trazado para llevar la Línea 11 de Metro desde la estación de La Fortuna, en el barrio del mismo nombre de Leganés, hasta Poza del Agua, una zona residencial de esta localidad, según han informado fuentes del Gobierno regional.

El Consejo de Gobierno autorizó la semana pasada, por un importe de 689.000 euros, la modificación del contrato para redactar el proyecto de prolongación sur de la Línea 11, lo que permitirá estudiar nuevas alternativas de enlace con otras líneas de la red y elaborar la documentación necesaria para su tramitación ambiental.

Un paso que se produce tras el informe desfavorable del Ministerio de Defensa sobre el proyecto planteado inicialmente, la conexión de La Fortuna con la estación de Cuatro Vientos de la Línea 10 (Hospital Infanta Sofía-Puerta del Sur), a través de un túnel de unos 2,2 kilómetros.

El departamento que dirige Margarita Robles alegó para el informe desfavorable el impacto que la construcción de esta infraestructura tendría en los terrenos militares de la zona de Cuatro Vientos.

De este modo, la Dirección General de Infraestructuras, dependiente de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras comienza ahora la búsqueda de alternativas para prolongar la Línea 11 desde su actual cabecera en La Fortuna hasta la futura estación terminal del tramo sur en Poza del Agua.

El trazado aprovecharía previsiblemente la reserva prevista para la Línea 12 en Poza del Agua cuando se construyó esta línea, entre las paradas de Puerta del Sur y San Nicasio. La actuación permitiría conectar La Fortuna con el resto de Leganés y a la ciudad con la red de Metro de Madrid.

Leganés, con más de 195.000 vecinos y 43,25 kilómetros cuadrados de superficie, cuenta con siete estaciones que corresponden a la Línea 12 o MetroSur y una octava, La Fortuna, que también forma parte de la L11.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, anunció esta ampliación el pasado 10 de septiembre durante el Debate del Estado de la Región. De momento, no se han avanzado plazos sobre el inicio de los trabajos.

ESTADO DE LA LÍNEA 11

El objetivo final es conectar Valdebebas con esta zona de Leganés a través de la 'gran diagonal' que será la Línea 11. Está ampliación estaba proyectada en principios a lo largo de 33 kilómetros y 20 estaciones para enlaza con siete intercambiadores.

El Gobierno ya avanza en el tramo entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, un túnel que está previsto que se complete en 2027. La conexión entre Plaza Elíptica y Conde de Casal se está haciendo mediante un túnel de 6.626 metros, con cinco estaciones previstas, dos de nueva creación (Comillas y Madrid Río) y tres de enlace (Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal).

La tuneladora 'Mayrit' afronta ya el último tramo del túnel de 1.500 metros hasta Conde de Casal, tras su llegada recientemente a la futura estación de Atocha, tras haber completado más de 3.500 metros desde que el 26 de marzo comenzó a trabajar en el parque de Comillas.

En cuanto al tramo norte, serán 7,2 kilómetros de túnel para conectar Mar de Cristal y Valdebebas Norte. Serán cuatro estaciones de nueva construcción: Ifema-Cárcavas (ampliación del Recinto Ferial); Intercambiador de Valdebebas/Ciudad de la Justicia; Hospital Enfermera Isabel Zendal, y Valdebebas Norte.

Y dos estaciones de enlace sobre infraestructuras ya existentes: Mar de Cristal (conexión con los andenes de las Líneas 4 y 8 y ubicación bajo la calle Arequipa) y Aeropuerto de Barajas-T4 (conexión con L8 de Metro y Cercanías).

Además, se ha diseñado el trazado reservando la posibilidad de construir en un futuro otras estaciones, una en el parque empresarial Cristalia y otra junto al futuro centro comercial Valdebebas Shopping.

En cuanto al tramo centro (Conde de Casal-Mar de Cristal), la Consejería de Vivienda, Transportes Infraestructuras suspendió a finales de 2023 la adjudicación del contrato para la licitación de la redacción del proyecto en este tramo centro, que debía conectar Conde de Casal con Hortaleza para su conexión con la futura red del Metro al barrio de Valdebebas.

Según se alegó entonces, se desistió de este contrato al no estar todavía suficiente y definitivamente definidos los otros tramos de la Línea 11 con los que debería conectar cada uno de los subtramos del tramo centro.

Este tramo estaba proyectado con una extensión de 8 kilómetros, divididos en dos proyectos distintos, y contemplaba un máximo de 14 estaciones, nuevas o de intercambio, con conexión prevista con las líneas 2, 4, 5, 7, 8, 9 de Metro.