La Comunidad insiste en que se han dado "suficientes y cumplidas" explicaciones sobre el ático

Archivo - Fachada del ático en el barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid, a 30 de julio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha insistido este martes en que se han dado "suficientes y cumplidas" explicaciones sobre el ático de Chamberí que adquirió el Gobierno autonómico y que posteriormente vendió para "reforzar la reconstrucción" en la Sierra Oeste tras el incendio.

"Creo que se han dado suficientes y cumplidas explicaciones sobre el ático y el propio consejero de Presidencia (Miguel Ángel García Martín) ha pedido una comparecencia en la Asamblea de Madrid para volver a explicarlo", ha señalado el consejero en declaraciones a la prensa desde Teatros del Canal.

Considera que el verano "ha acabado" y que "todo el que venga tendrá su opinión" pero ha incidido en que lo importante es que las explicaciones "se han dado y se van a dar en sede parlamentaria", que es donde se "tienen que dar".

Además, De Paco ha subrayado que estos meses se ha podido ver a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, "desempeñando una actividad que tiene que ver con su cargo", mientras estaba "desaparecido" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"El que estaba desaparecido era el presidente del Gobierno, mientras la presidenta de la Comunidad estaba in situ y de primera mano ocupándose de los incendios y de todo lo que ha pasado en esta región. La presidenta en ningún momento ha estado ausente, el que ha estado ausente ha sido el presidente del Gobierno y muchos de sus ministros", ha criticado.

"Yo creo que se han dado más que suficientes explicaciones sobre esa situación", ha subrayado por su parte también la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, en declaraciones remitidas a los medios desde Alcobendas, donde ha visitado un centro para personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas. Tras esta intervención, Dávila ha centrado sus declaraciones en la situación de Ceuta y ha reclamado explicaciones al respecto.