La Comunidad insta a Turismo a pasar "del dicho al hecho" con la legislación de los pisos turísticos

Publicado 21/02/2020 13:55:30 CET

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha instado al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo este viernes a pasar "del dicho al hecho" con la legislación de los pisos turísticos porque "de momento no están haciendo su trabajo".

Así lo ha manifestado la consejera al ser preguntada por los medios después de una reunión que ha mantenido con la concejala de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid que ha tenido lugar en el Café Gijón.

Sobre las declaraciones de la ministra Reyes Maroto en las que anunció el pasado miércoles que el Gobierno va a "clarificar" durante la legislatura el uso de las viviendas turísticas a través de un "buen encaje normativo", Rivera de la Cruz ha manifestado que espera que estas palabras "no sean una especie de colchón para estar tirando con esto un año más".

"Este es un problema que no es solamente de los Ayuntamientos ni de las Comunidades Autónomas y tiene que haber una referencia común para que podemos actuar", ha deslizado. Asimismo, ha proseguido diciendo que "no puede ser que el Gobierno y el Ministerio de Industria se pongan de perfil en esto" porque "es un asunto que es importante y ellos tienen que hacer su parte del trabajo y de momento no lo están haciendo".

No obstante, la consejera ha afirmado que la intención del Gobierno le parece "una estupenda noticia" y que "hay que ponerse a trabajar inmediatamente porque el problema existe, los pisos turísticos son una realidad y tienen que tener una estructura legal", ha insistido.

Respecto a las licencias que se encuentran paralizadas en la región madrileña, la consejera ha detallado que, por el momento, siguen cruzando datos con el Ayuntamiento para comprobar los permisos municipales.

La Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid tiene paralizadas unas 600 licencias de pisos turísticos a la espera de confirmar, en colaboración con el Ayuntamiento de la capital, que cuentan con los permisos municipales pertinentes.

En esta línea, ha comentado que la cifra no se ha visto aumentada desde el pasado mes de enero porque "cuando se paralizan las licencias, se paralizan también las peticiones".