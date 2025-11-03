La Comunidad invertirá nueve millones en el plan de invierno y la plantilla pasará a ser estructural

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid invertirá nueve millones de euros en el próxima campaña del Plan de Invierno, cuyos profesionales pasarán a ser plantilla estructural mediante interinidad.

El Plan de Invierno se activa cada año en estas fechas con la finalidad de hacer frente al incremento de la demanda asistencial en nuestros centros sanitarios, como consecuencia de la incidencia de la gripe y otras infecciones respiratorias, de carácter estacional, en base a los datos de monitorización diaria de la Dirección General de Salud Pública.

En la anterior campaña, la Comunidad de Madrid ofertó 1.832 plazas para profesionales sanitarios de distintas categorías para reforzar el Plan de Invierno, con un incremento del 2% con respecto a 2023, y una disponibilidad además de 1.100 camas, es decir, un 2,3% más sobre el año previo.

"Lo que vamos a hacer es ese Plan de Invierno, esa plantilla que todos los años reforzáramos, hacerla estructural y que forme parte de nuestros recursos humanos de forma continua. Así seguiremos trabajando en coordinación con el resto de las consejerías", ha explicado la consejera de Sanidad, Fátima Matute, durante un acto en el Hospital de La Princesa de Madrid.

De este modo, estos profesionales pasarán a ser plantilla estructural mediante interinidad. Para ello, la Consejería ha consignado una partida de nueve millones de euros de cara al próximo año. En el anteproyecto de presupuestos, el Gobierno regional ha subrayado que se primará la estabilidad, con la incorporación como personal estatutario fijo de más de 6.000 profesionales con el objetivo de reducir al máximo la temporalidad de los trabajadores sanitarios.

"Hemos destinado 34 millones para mejoras en la hora de guardia, la hora de atención continuada aumente y así día a día vamos a seguir", ha apuntado Matute.

En detalle, del montante total para Sanidad, una partida de 34,6 millones irá para el pago de salarios de los profesionales sanitarios que desde el próximo año verán reflejadas en sus nóminas una serie de mejoras retributivas que se implantarán en una primera fase como el incremento del importe por guardias, noches y festivos en los hospitales.

La Consejería de Sanidad concentra el 36,5% del presupuesto de la Comunidad de Madrid para 2025 hasta llegar a 10.459,7 millones de euros, el mayor de la historia, y con una partida para Atención Primaria que se eleva a 2.622,4 millones de euros, lo que supone un 2% más.

En concreto, el presupuesto de la Consejería de Sanidad alcanzará los 10.459,7 millones de euros en 2025, es decir 294 millones más respecto a este año 2024 (el área que más sube en términos absolutos) y un incremento internanual del 2,90%.