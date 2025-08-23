La Comunidad invierte 4,2 millones en la reparación de ocho carreteras afectadas por las borrascas de marzo

Archivo - Carretera en obras en la Comunidad de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha invertido 4,2 millones de euros en la reparación de ocho carreteras de titularidad regional afectadas por las borrascas del pasado mes de marzo, con episodios de agua y nieve durante los días 6 y 24 de marzo.

Las intensas lluvias caídas en estas fechas provocaron el corte del tráfico en diferentes y llevaron a la Comunidad a solicitar el 26 de marzo la declaración de "Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil".

El Ejecutivo autonómico ha conocido durante los últimos meses en Consejo de Gobierno una relación de actuaciones de emergencia en hasta ocho infraestructuras para rehabilitar los tramos dañados.

En detalle, las labores realizadas por la Dirección General de Carreteras se han llevado a cabo en la M-611 en Rascafría; la M-301 en Getafe; la M-522 en Quijorna; la M-213 en Santorcaz; la M-601 en Cercedilla; y la M-204 y M-209 en Villar del Olmo, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Esta última reparación, entre los kilómetros 21 y 22 de la M-204, ha sido la que mayor inversión ha requerido al deslizarse el material del talud en el margen izquierdo de la vía. En este sentido, esta intervención ha alcanzado un presupuesto cercano a los 1,2 millones de euros para restablecer las condiciones de seguridad necesarias para la circulación de vehículos.

Además, se han desarrollado trabajos de contención del talud en la Vía Verde del Tajuña, en los términos municipales de Tielmes y Carabaña.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha subrayado que "se actuó con la máxima rapidez para reducir al mínimo el impacto del temporal en los desplazamientos de miles de madrileños".

La Comunidad de Madrid reconoció con la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo la labor de los profesionales de la Dirección General de Carreteras que trabajaron en las actuaciones relacionadas con las borrascas del pasado mes de marzo.