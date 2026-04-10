La Comunidad irá a los tribunales si el Gobierno continúa con "repartos forzosos e ilegales" de menores no acompañados

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila (c), durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid aprueba hoy con la mayoría absoluta del PP y por lec - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Asuntos Sociales, Juventud y Familias de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha avanzado que irán a los tribunales si el Gobierno de España les traslada "repartos forzosos e ilegales" de menores migrantes no acompañados.

"Como siga con estos repartos forzosos e ilegales, acudiremos a los tribunales como ya hicimos con el real decreto. El Gobierno de España está jugando con las personas en situación de vulnerabilidad", ha asegurado este viernes ante los medios de comunicación tras visitar la Residencia Solimar Carabanchel.

Dávila ha criticado al Ejecutivo central de Pedro Sánchez por su intención de "seguir transportando a las personas como si fueran paquetes". Ha defendido su no asistencia a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, como hicieron otras comunidades gobernadas por el PP, por ser una convocatoria "ilegal".

"El orden del día no estaba acordado en la comisión previa y eso es lo que marca la norma. Vamos a seguir frenando a Sánchez en esa política migratoria temeraria y absolutamente inhumana que se cobra vidas en el mar", ha insistido.

En esta línea, la consejera ha alertado que el Gobierno de España esta transportando a los menores "de forma aleatoria, incluso en contra de su voluntad". "Desde el principio decidió excluir a dos comunidades autónomas, País Vasco y Cataluña, para que no recibiesen a menores cuando a lo mejor incluso tenían familiares en las mismas", ha lamentado.