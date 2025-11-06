La Comunidad ironiza con si el hermano de Sánchez irá "de número 2 de Gallardo" en Extremadura "por Badajoz o por Elvas"

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha ironizado con si David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, irá "de número 2" del candidato del PSOE a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y si lo hará "por Badajoz" o "por Elvas", localidad portuguesa donde presuntamente residía.

Ha bromeado con ello la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, en la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid tras ser preguntada por la diputada de Más Madrid por su plan antifraude centrando su intervención en Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Albert ha recordado que los impuestos sobre los que tienen competencias, pueden hacer revisiones y comprobaciones son Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentales, Patrimonio e Imposición del Juego.

"La verdad es que se revisan todas las autoliquidaciones que se hacen y además se cruza información con las diferentes instituciones. En el año 2024, ¿sabe cuántas revisiones de autoliquidaciones hemos hecho? 880.000, más de 880.000. ¿Y eso sabe a lo que nos ha llevado? A poder recaudar, a poder ingresar 275 millones de euros más", ha destacado Albert, quien ha indicado que no puede "hablar" del fraude de los impuestos que corresponden al Ministerio de Hacienda.

En este punto ha calificado de "muy interesante" lo que se ha publicado en medios de comunicación en informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y los imputados en el PSOE, el exsecretario de Organización Santos Cerdán, el pago en efectivo en Ferraz o el hermano del presidente.

"Pero a ustedes todo eso les da igual, porque ustedes los de sumar, por estar en el Gobierno, tragan, tragan con todo", ha rematado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo.