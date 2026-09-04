La Comunidad y Leganés convocan un concurso para diseñar el nuevo barrio Puerta de Madrid

Nuevo barrio Puerta de Madrid en Leganés. - AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Leganés han convocado un concurso de proyectos de urbanismo para diseñar el nuevo barrio Puerta de Madrid, con el objetivo de obtener propuestas urbanísticas "innovadoras e integradas en el modelo de ciudad" y basadas en "la eficiencia energética, la movilidad y la búsqueda de cohesión social".

Este desarrollo, colindante al norte y este con el consolidado barrio de Leganés Norte, se gestionará a través de un consorcio en el que van a participar ambas administraciones, han informado desde el Gobierno regional en un comunicado.

Su extensión va a superar el millón de metros cuadrados, con un 40% destinado a zonas verdes y espacios libres, frente al 60% reservado para equipamientos dotacionales, servicios terciarios y soluciones habitacionales.

En cuanto a las viviendas, está previsto construir en torno a 4.000, de las que 2.500 tendrá algún tipo de protección pública o de alquiler asequible, siguiendo el modelo del Plan Vive del Ejecutivo autonómico.

Las bases del concurso se publicaron este martes en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

Las propuestas serán analizadas por un jurado especializado, que elegirá las tres con mayor calidad y más adecuadas a los criterios de innovación y respeto al entorno natural que se exigen.

Además, a través de un procedimiento de licitación, los ganadores podrán ser adjudicatarios del contrato de redacción del instrumento de planeamiento, necesario para la ordenación urbanística.

NATURALES Y CONEXIÓN CON ARCO VERDE

El nuevo barrio se integrará plenamente en el municipio y su proceso de modernización, apostando por el buen uso del agua y la reducción de la huella de carbono.

Además, va a tener como eje vertebrador el Arroyo Butarque, conectando con el corredor medioambiental Arco Verde. Esta infraestructura de 222 kilómetros tiene un papel estratégico en Leganés, por ser un punto clave de conexión. Así, une los municipios de Fuenlabrada y Alcorcón, los espacios naturales y forestales de Bosquesur, el Parque Forestal de Polvoranca, el de Las Presillas y el entorno del Arroyo de Meaques.

Para su acondicionamiento se han llevado a cabo intervenciones como la plantación de 530 árboles y arbustos, la consolidación del firme, la adecuada señalización, una charca para anfibios, la instalación de seis muros secos para herpetofauna y de seis hoteles de insectos.

Por otra parte, entre octubre y noviembre está previsto realizar la restauración ambiental y mejora del uso público de la Vereda de la Moraleja, en un tramo de aproximadamente 700 metros en las proximidades del Colegio Pequeño Príncipe del municipio.

Asimismo, se ha proyectado un paso inferior bajo la línea de Cercanías C-5, así como su adecuación como vía ciclable, que va a conectar dos parcelas de Bosquesur y a facilitar su enlace con Pinto y Parla.