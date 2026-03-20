La Comunidad logró 16.000 millones de euros de inversión extranjera en 2025, más de la mitad del total nacional

Archivo - La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, durante un Desayuno Informativo Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid lidera la captación de inversión extranjera en España en el acumulado de 2025, con cerca de 16.000 millones, el 51,9% del total nacional, atrae más de uno de cada dos euros.

Así lo reflejan los datos que ha publicado este viernes el Gobierno central del cuarto trimestre del año pasado, periodo en el que la región también es la que más capital foráneo atrae, con 5.236 millones, lo que representa el 47,6% del llegado al país, recoge el Ejecutivo regional en un comunicado.

En el cómputo global de 2025, después de la Comunidad de Madrid, a gran distancia, se sitúan Cataluña con el 14,7% (4.510 millones), Aragón con el 11% (3.387), Andalucía con el 4,4% (1.364), Comunidad Valenciana con el 2,5% (772) y Castilla-La Mancha con el 2,2% (666).

En cuanto a los países que han elegido Madrid, destacan Estados Unidos (28,7%), Francia (14,9%), Reino Unido (11,8%) y Canadá (11,4%).

Los principales sectores donde recae el capital del exterior en 2025 son publicidad y estudios de mercado (20,2%), actividades inmobiliarias (11,7%), telecomunicaciones (8,9%), servicios financieros (7,9%), actividades de descontaminación (6,4%) y servicios de información (5,7%).

En cuanto a las operaciones de entidades madrileñas en otros países, hay que reseñar que en 2025 ascendieron a 8.950 millones de euros, lo que representa el 51,7% de toda España. Por su parte, las realizadas desde Cataluña fueron un 19,9% y desde el País Vasco, un 14,6%.