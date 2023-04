La Comunidad no actuará tras el archivo de la investigación por los cánticos machistas del Elías Ahuja

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, ha trasladado este miércoles que el Gobierno regional no actuará tras haber archivado la Fiscalía las diligencias de investigación abiertas contra un alumno de la residencia de estudiantes Elías Ahuja de Madrid por los gritos sexistas lanzados la noche del 2 de octubre de 2022 a las residentes del Colegio Mayor Santa Mónica, han informado fuentes fiscales.

"Respetamos las decisiones judiciales como hacemos siempre. En materia de universidades rige el principio de autonomía universitaria y la Comunidad no actuará sobre esta materia; no puede", ha explicado el consejero en rueda de prensa en la Real Casa de Correos tras la reunión del Consejo de Gobierno.

No obstante, Ossorio ha hecho una "reflexión" ya que ha cuestionado que el Gobierno de España introdujera una enmienda en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) para que se prohibiera que los colegios mayores que estuvieran diferenciados por sexos no pudieran adscribirse a las universidades públicas y, ahora, la Fiscalía archive este caso. "Ahora la Fiscalía dice que no sucedió nada. Así es como se legisla en España. Luego hay las consecuencias que hay y la culpa la tiene quien pase por ahí como jueces machistas u otro tipo de personas", ha finalizado.

El pasado febrero, el alumno que inició los cánticos, a los que se sumaron el resto de estudiantes, manifestó ante el fiscal que los gritos hacia sus vecinas del Santa Mónica eran "una broma" que seguía "una tradición", negando que su intención fuera humillar a las chicas.

Las diligencias se abrieron en relación a los hechos que recoge un vídeo que se hizo viral el pasado octubre en el que residentes de este colegio mayor, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, amedrentan a sus vecinas profiriéndoles gritos como "ninfómanas", "putas" y "os vamos a follar".

Las imágenes mostraban un bloque de habitaciones lleno de ventanas y a un chico que gritaba consignas machistas y sexuales. Tras ello, se abren las ventanas y otros alumnos se unen a los gritos.

El decreto de archivo del fiscal sostiene que los hechos son "irrespetuosos e insultantes para las mujeres" y las expresiones proferidas constituyen "un ataque a la dignidad individual o colectiva de aquellas".

Sin embargo, no pueden ser por sí solas constitutivas de un delito de odio del artículo 510.2 a) CP, al exigir este delito la concurrencia de una motivación discriminatoria concreta, la cual no ha resultado acreditada en la investigación por hechos anteriores, coetáneos ni posteriores a los denunciados.