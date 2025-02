La Comunidad pide por carta a Díaz y Bustinduy que eliminen el IVA en alimentos comprados con tarjetas monedero

Traslada su "preocupación" por la situación de familias vulnerables y cree que la medida les "aliviaría enormemente"

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha enviado una carta a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, para pedir al Gobierno la eliminación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en los alimentos básicos adquiridos con las tarjetas monedero para personas vulnerables.

Considera que esta medida "aliviaría enormemente a las familias vulnerables, permitiendo que los recursos se destinen a lo esencial". Y es que la consejera madrileña les ha trasladado su "enorme preocupación por la situación que están atravesando" muchas familias en España ya que cree que, a pesar, "de los esfuerzos anunciados por el Gobierno de España bajo el denominado 'escudo social', la realidad muestra "una clara falta de medidas efectivas frente a la pobreza material".

"El sistema de tarjeta de alimentos del Gobierno ha dejado a miles de personas sin acceso a productos básicos, obligando a las Comunidades Autónomas a cubrir las deficiencias de una gestión centralizada negligente, que a partir de este año nos tocará, una vez más, revertir. Los Bancos de Alimentos, que siguen atendiendo al 80% de las personas que requieren de este apoyo, aseguran estar ya al borde del colapso por falta de recursos", ha relato la titular de Asuntos Sociales, en la carta enviada a los ministros, y a la que ha tenido acceso Europa Press.

En este contexto, Dávila ha apuntado que, "desde que asumió el Gobierno Pedro Sánchez, la pobreza con carencia material severa ha casi duplicado su tasa en España, pasando del 4,7% al 8,9% según el INE, un dato alarmante que representa el peor registro en 20 años y un nuevo récord histórico".

"A día de hoy, casi el 40% de las familias no puede afrontar gastos extraordinarios, y un 20% no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada. Es más, España tiene la tasa de pobreza infantil más alta de la UE, solo por detrás de Rumanía, lo que evidencia que las políticas sociales no son suficientes. En la Comunidad de Madrid, hemos habilitado una línea de alimentos en el IRPF por 7 millones de euros para que nadie se quede atrás. Sin embargo, es necesario que el Gobierno de España actúe con mayor coherencia y urgencia", ha expresado.

Y es por todo ello que la consejera madrileña considera que su petición, de eliminar el IVA a los productos, ayudaría a las familias". "No olvidemos que, desde que se diseñó este modelo de tarjeta en 2021, el precio se ha incrementado casi un 30%, y que el día 31 de diciembre de 2024 finalizó la reducción temporal del IVA de los alimentos básicos", ha indicado.

Sostiene la consejera del Gobierno madrileño que "el IVA cero evitaría que el Estado se enriquezca de manera injusta con este sistema y, lo que es peor, a costa de seguir aumentando la pobreza infantil".

"Ministros, si el Gobierno quiere ayudar realmente a las familias más necesitadas, deben actuar sin más demoras. Esperamos contar con su apoyo para implementar esta medida, lo cual sería fundamental para mejorar la situación de las familias más desfavorecidas y ofrecerles un verdadero 'escudo social'", ha finalizado.