La Comunidad pide al Gobierno central que extienda el confinamiento de aves de corral a todas las explotaciones España

Archivo - El delegado de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha explicado que los directores generales del Gobierno regional responsables de gestionar los casos de gripe aviar han pedido este martes en una reunión con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que el confinamiento de aves de corral se extienda a todas las explotaciones de España.

La petición llega después de que el Ejecutivo central aplicara desde este lunes medidas adicionales de refuerzo para prevenir la propagación del virus de la influenza aviar, ante la constatación esta semana de un aumento del riesgo por la proliferación de casos en Europa --sobre todo en aves silvestres--, los movimientos migratorios y el descenso de las temperaturas.

En concreto, 16 localidades de la región han sido afectadas por estas restricciones al estar "cerca de humedales". En declaraciones a los medios, Novillo ha puntualizado este martes que la Dirección General de Agricultura "emitió una orden" desde el pasado 30 de octubre "por la cual todos los municipios deberían acogerse a esa medida de confinar las gallinas en lugar cerrado o instalar mallas gallineras si no era posible tener una instalación para confinarlas".

Por tanto, en la reunión con el Ministerio se ha solicitado que el confinamiento sea una medida extendida ya que comienza "el momento de las migraciones de estas especies". El consejero ha puesto a las grullas como ejemplo ya que "van a estar cerca" de explotaciones regionales durante su tránsito. "No pueden entrar en contacto, dado que es uno de los factores de riesgo más importantes", ha alertado.

"Por tanto, entendemos que hoy el Ministerio va a aceptar esta propuesta que se le hace desde la Comunidad de Madrid y desde otras comunidades autónomas para que esta medida se extienda a todas las explotaciones de todos los municipios de España", ha insistido.

El responsable regional ha hecho hincapié en que se tenga "una información única" y un "objetivo único" con "medidas coordinadas" durante los próximos meses "de alto riesgo". Según Novillo, solo así se podrá "llevar a buen puerto lo que es ahora una contención de este virus" en un momento en el que no hay "que lamentar ninguna explotación afectada más, al menos en la Comunidad de Madrid".