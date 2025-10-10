La Comunidad pide al Gobierno que "deje de poner excusas y se ponga a la tarea" para llevar Cercanías a Navalcarnero

Reunión del Consejo de Gobierno, en el Ayuntamiento de Navalcarnero, a 8 de octubre de 2025, Navalcarnero, Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha pedido al Gobierno de España que "deje de poner excusas y se ponga a la tarea" para llevar el Cercanías al municipio de Navalcarnero.

"Nosotros desde el año 2021, pero lo hemos reiterado ahora, le hemos puesto a disposición del Ministerio de Fomento la infraestructura, la inversión de casi 150 millones de euros que ya se ha realizado y toda la documentación técnica para que el Ministerio pueda ejercer sus competencias y pueda finalizar esa infraestructura", ha defendido el consejero en declaraciones a los periodistas.

Esta misma semana, después de que el Consejo de Gobierno se celebrará de manera extraordinaria en este municipio, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible informó está trabajando en los pliegos para poder licitar el estudio de viabilidad para la construcción de la parte que falta de la prolongación de la línea C-5 de Cercanías hasta el municipio de Navalcarnero, un proyecto que está estancado desde 2010.

El consejero ha insistido en que "la pelota está en el tejado" de Ministerio que encabeza Óscar Puente y le ha vuelto a trasladar "toda su disposición" para faciltiar lo que sea necesario. "Tanto los terrenos como la obra realizada la pondremos a su entera disposición", ha incidido.

El departamento que dirige Óscar Puente ha recibido toda la documentación de la situación de las obras de la línea Móstoles-Navalcarnero promovida en su día por la Comunidad de Madrid y la está analizando. En los próximos días, contactarán con el Gobierno regional para realizar una inspección visual de su estado, han apuntado a Europa Press fuentes del Ministerio.

Así, desde el Ejecutivo central se trabaja ya en los pliegos para poder licitar el estudio de viabilidad y, de esta manera, cumplir con los plazos que fue trazando el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. En este sentido, desde el departamento de Óscar Puente se ha censurado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso reclame "agilizar" un proyecto que en su día "paralizó" la propia Comunidad de Madrid.