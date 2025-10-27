Comunidad planea un "gran programa de eficiencia de la Administración" con IA en todos los proyectos de empleo público

La consejera delegada de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, Elena Liria, durante un desayuno informativo organizado por Executive Forum. - EXECUTIVE FORUM

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera delegada de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, Elena Liria, ha avanzado este lunes que el Gobierno regional quiere lanzar "un gran programa de eficiencia" en la Administración con Inteligencia Artificial (IA) en todos los proyectos relacionados con el empleo público.

Durante un desayuno informativo celebrado en el Hotel Palace, la responsable regional ha explicado que pretenden mejorar "la experiencia del empleado público" con sistemas de automatización para "ser siempre más ágiles y mejorar la gestión".

Liria, que fue nombrada en 2019 para su actual cargo, ha indicado que los 110.000 empleados públicos regionales cuentan con una licencia que les da acceso a la IA generativa de Microsoft, Copilot. En este sentido, ha hecho referencia al Plan de Capacitación anunciado por la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, el pasado mes de mayo.

La consejera delegada ha comentado el proyecto de recursos humanos que la Comunidad ha licitado recientemente para "integrar todos en uno" a los 198.000 empleados públicos de la región, desde lo institucional a Sanidad, Justicia o Educación.

En cuanto a la automatización de la Administración autonómica, la directiva ha contado que 2025 terminará con "100 robots en marcha", así como un ahorro de "22.000 horas de trabajo, una brutalidad en todo lo que es el tiempo del empleado público".

"Porque digitalización no solamente es incorporar tecnología, sino que es simplificar, rediseñar y orientarlo al ciudadano y que la experiencia sea mejor", ha remarcado.

LA AGENCIA QUE GESTIONA LA DIGITALIZACIÓN REGIONAL

Madrid Ditigal, el área que gestiona Liria, es la agencia para la digitalización de la Administración madrileña, dando servicio a las nueve consejerías. Tal y como ha reivindicado, las "líneas estratégicas" se enmarcan, no solo en lo institucional, "sino en todo lo que es sociedad digital" y su objetivo es promover la ciberseguridad para "todos los ciudadanos y todas las empresas".

Además, ha puntualizado que el 80% de las medidas planteadas en la estrategia de Digitalización de la Comunidad "están en marcha", por lo que se ha decidido prorrogarla hasta el periodo 2027-2028.

"Al final somos una gran organización que da servicios de tecnologías de la información e infraestructuras a los más de 198.000 empleados públicos. Hablamos de más de 140.000 puestos de trabajo, tanto puestos fijos como portátiles como tablets, todo lo que son las infraestructuras de comunicaciones de las más de 4.700 sedes a las que damos servicios", ha puesto en valor.