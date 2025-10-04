La Comunidad pondrá en marcha una campaña para concienciar a los jóvenes de los riesgos de la pornografía digital

Archivo - Una persona con el teclado de un ordenador en la inauguración de 'Amazon Gamergy Mapfre Edition', en Ifema Madrid, a 17 de diciembre de 2021, en Madrid, (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha una campaña para concienciar a los jóvenes de los riesgos de la pornografía digital, así como los posibles delitos de fomentar que las mujeres --amigas o novias-- publiquen determinadas fotos.

Lo ha avanzado esta semana la directora general de la Mujer, Patricia Reyes, en la comisión del ramo, celebrada en la Asamblea de Madrid, donde ha detallado que esperan llevar a cabo esta iniciativa antes de finalizar el año.

"Queremos concienciar a los jóvenes madrileños de los riesgos que tienen formar parte de lo que se conoce como pornografía digital y también a los jóvenes varones sobre posibles delitos al fomentar, por ejemplo, a través de los videojuegos, a sus amigas o novias a que publiquen determinadas fotos, etcétera", ha explicado.

Reyes ha defendido que es "fundamental" trabajar en igualdad, fomentando las relaciones de "respeto" entre los jóvenes. En materia de prevención, ha destacado que el Gobierno regional realiza diversas campañas a lo largo del año para "visibilizar y prevenir todo tipo de violencia que se produce sobre las mujeres".

Asimismo, la directora general de la Mujer ha recordado que en el 2024 se realizó una campaña para dar a conocer el segundo Centro de Crisis 24 horas. Ha subrayado que Madrid es la comunidad autónoma con "mayor dotación de recursos para atender a víctimas de violencia sexual".