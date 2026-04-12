La Comunidad prepara la renovación de las bases de Agentes Forestales con nuevas sedes y reformas en un plan hasta 2030

Archivo - Imagen de archivo de efectivos de los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La red de oficinas comarcales de los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid se prepara para una renovación progresiva en los próximos años, con nuevas sedes, reformas y una inversión superior a los 20 millones de euros hasta 2030.

El plan dibuja un mapa de infraestructuras repartidas por la region que combina proyectos de nueva construcción con intervenciones puntuales en edificios ya existentes, según explicó el director general de Emergencias, José Javier Guijarro, en la última comisión de Medio Ambiente, Agricultura e Interior en la Asamblea de Madrid.

Entre las actuaciones más ambiciosas destaca el futuro complejo de Colmenar Viejo, llamado a convertirse en una de las principales instalaciones del cuerpo al integrar varias comarcas y sumar espacios técnicos, logísticos y formativos.

A ello se suman nuevas oficinas en puntos como San Martín de la Vega, cuyo proyecto se redactará este año para arrancar obras en 2027, o Rascafría, donde la actuación está condicionada por su ubicación en un edificio histórico, según detalló Guijarro a pregunta del Grupo Parlamentario Socialista.

Junto a estas nuevas infraestructuras, el plan contempla una larga lista de mejoras en bases ya operativas, desde arreglos de cubiertas y reformas de baños hasta ampliaciones de aparcamientos o modernización de espacios de trabajo.

Municipios como Alcalá de Henares, Villarejo, Buitrago de Lozoya o Soto del Real figuran entre los puntos donde ya hay actuaciones en marcha o previstas.

El diseño del programa parte de un diagnóstico previo sobre el estado de las instalaciones, con el objetivo de adaptar las condiciones de trabajo a las necesidades actuales de los Agentes Forestales, un colectivo clave en la vigilancia del medio natural y la prevención de incendios.

El calendario, sin embargo, se moverá a medio plazo. Algunas de las grandes inversiones, como las de Colmenar o San Martín de la Vega, no verán resultados hasta dentro de varios meses, mientras que otras actuaciones dependen todavía de informes, proyectos técnicos o autorizaciones administrativas.

El debate sobre estas infraestructuras ha llegado a la comisión parlamentaria en un contexto de críticas por el ritmo de ejecución y por el estado de algunas bases, donde se acumulan problemas estructurales, de espacio o de equipamiento, según reprochan desde la oposición.

Sin embargo, desde el Gobierno regional que encabeza Isabel Díaz Ayuso defienden que su hoja de ruta está pensada para modernizar de forma progresiva una red clave para la gestión forestal en la Comunidad de Madrid.