Comunidad presenta alegaciones y estudia vía judicial contra Plan estatal que rechaza más suministro eléctrico en Madrid

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha presentado alegaciones al Plan nacional que rechaza las peticiones de incremento de suministro eléctrico madrileño y realiza "un agravio en la asignación de fondos", por lo que no descarta acudir a los tribunales si el Gobierno central no atiende a sus demandas.

En ellas reclama adaptar el modelo a las nuevas necesidades de la economía y a las circunstancias cambiantes de los mercados, que requieren una respuesta inmediata.

"Estamos instando al Gobierno de España a ejecutar demandas vinculadas al Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de energía Eléctrica 2021/26, ante una propuesta que es claramente insuficiente, incompleta, arbitraria y que llega muy tarde, que no puede resolver los problemas reales de atención al suministro", ha señalado el consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, este mediodía en un encuentro informativo.

Además, ha avalado la veintena de propuestas de las empresas distribuidoras del sector que el Ministerio ha rechazado y ha ahondado en que "es necesaria una modificación de la normativa estatal que permita pasar de unos planes quinquenales a un nuevo sistema que permita racionalizar, acelerar y aumentar la certidumbre en la concesión de permisos para proyectos, promoviendo un modelo más sencillo para la colaboración público-privada".

Por su parte, el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha indicado que cerca de un centenar de proyectos industriales y urbanísticos requieren una infraestructura eléctrica de más de 2.947 megavatios (MW) en la región, así como la creación nuevas instalaciones, "que son claves especialmente para los centros de datos (CPD), que requieren una mayor carga energética".

"Al impedir su desarrollo, el Gobierno nacional está poniendo en peligro el crecimiento económico y cerca de 18.000 nuevos puestos de trabajo. Por otra parte, Madrid es de las pocas comunidades autónomas que no se beneficiará de las nuevas inversiones, de 276,2 millones de euros, al recibir únicamente una concesión a coste cero para ampliar la subestación eléctrica de Algete", ha indicado.

López-Valverde ha indicado además que la actualización del Plan aprobado por el Ministerio "pone en riesgo el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) y otras tecnologías disruptivas en España".

"En un momento crucial para impulsar las innovaciones derivadas del sector digital, la propuesta del Gobierno central no atiende las peticiones para el desarrollo de centros de procesamiento de datos (CPDs) en la Comunidad, que son el soporte de las infraestructuras de las Tecnologías de la Información, albergan los espacios seguros y controlados necesarios para almacenar la información de las empresas y sus clientes y aseguran la integridad y la disponibilidad que requieren estos datos para que sean seguros y estén protegidos de ciberataques", ha indicado.

El consejero recuerda que la región madrileña cuenta con una óptima localización geográfica que le permite dar servicio a toda la Península Ibérica, "pero también a Latinoamérica, África y Reino Unido, aprovechando los cables submarinos que unen los continentes".

Además, ha indicado que se ha hecho un gran esfuerzo para el despliegue de fibra y Madrid "cuenta con un ecosistema empresarial de ámbito tecnológico capaz de dar soporte a la construcción y mantenimiento de este tipo de equipamientos".

POLO DIGITAL EN EL SUR DE EUROPA

Según ha explicado en el encuentro informativo, gracias a su localización y conectividad, Madrid se ha convertido en el polo digital en el sur de Europa y es el territorio escogido para el desarrollo de centros de datos en España, ya que representa el 85% de la oferta nacional actual, con unos 30 centros de datos operativos, con 155 MW instalados.

Además, la Comunidad concentra más del 80% de la futura oferta esperada en el país, con un crecimiento previsto muy por encima de los líderes europeos en este ámbito: Frankfurt, Londres, Ámsterdam, París y Dublín. Según el último informe de la patronal de centros de datos, Spain DC, este sector supondrá para la Comunidad de Madrid 16.320 millones de inversión directa e indirecta.

"El mensaje que traslada el Gobierno central al dejar a las infraestructuras de almacenamiento de datos fuera de las prioridades energéticas lanza un mensaje muy negativo a las empresas del sector, después de que gigantes tecnológicos como Microsoft, Google, Amazon, Meta, Oracle o IBM hayan optado ya por poner en marcha sus regiones cloud en España. Y se arriesga a que el país sea relegado a un segundo plano en Europa y a descolgarse de un vector de crecimiento y alto valor añadido", considera el titular regional de Digitalización.

"En un momento como el actual, en el que la proyección del desarrollo de la Inteligencia Artificial a nivel global es enorme, las empresas de este sector no pueden esperar años hasta la nueva planificación, por lo que el Ministerio está desincentivando el desarrollo de una industria de proximidad altamente tecnológica", ha proseguido.

El consejero ha explicado que se espera que el mercado global de IA crezca un 33% cada año hasta 2030, con 133 millones de empleos en todo el mundo, según datos de las consultoras.

"Las estimaciones van a asociados al centro de datos y los megawatios a instalar. Pero nos hemos quedado cortos. Va a ver más inversión y generación de empleo muy cualificada. Es un modelo industrial optimizado y es una parte importante por el calor que genera para infraestructuras de municipios. Son proyectos muy ambiciosos, que están en curso y que están eligiendo España para venir", ha subrayado.

El Gobierno central lanzó en julio de 2020 la Agenda España Digital, concebida como la hoja de ruta para impulsar el proceso de transformación digital del país. Luego realizó una actualización con España Digital 2026, que refleja una apuesta por las infraestructuras digitales transfronterizas, la atracción y el desarrollo de infraestructuras de datos y de tecnologías cloud, destacando que "la capacidad de almacenamiento y procesamiento de datos digitales, y las instalaciones que los cobijan --los centros de datos-- se están convirtiendo en otro aspecto clave y troncal de la infraestructura en la economía digital".

Además, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, aprobada en diciembre de 2020, cuenta entre sus ejes estratégicos el de desarrollar plataformas de datos e infraestructuras tecnológicas que den soporte a la IA.

PIDEN "UNA REVISIÓN GENERAL DEL PLAN"

Por su parte, Novillo ha indicado que las actualizaciones que se realizan en la planificación tardan unos dos años en aprobarse, "lo que es manifiestamente insuficiente para dar respuesta a los proyectos existentes y para las previsiones de futuro en la Comunidad de Madrid".

El titular regional de Energía ha informado de que el viernes habrá una conferencia sectorial en el que se abordará este tema. "Nosotros no solo vamos a solicitar que se atienda las peticiones de conexión, sino una revisión general. Electrificar es una necesidad imperiosas en esta región. Sin redes no hay una transición energética posible, como pide la COP28 y en la Unión Europea", ha indicado.

Novillo considera que se ha de invertir en electrización más del doble para poder llegar a las necesidades planteadas. "La demanda actual corresponde al doble de lo que tenemos ahora instaladas. No le podemos derivar al siguiente Plan", sostiene.

El consejero no entiende cómo el Gobierno de España "quiere empobrecer al país". "Los inversores tienen urgencia y nos dicen que si no se acomete la ampliación de energía no dejarán solo Madrid, sino España, hacia otros países con mayor seguridad energética. Cuando la energía nunca había un elemento limitante, se les está diciendo que no entendemos cómo el Ministerio no atiende estas inversiones cuando hay dinero para acometerlas", ha criticado.