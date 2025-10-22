La Comunidad ha recibido ya 17 menores no acompañados del reparto "sectario y tendencioso" del Gobierno

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo
MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha informado de que la Comunidad de Madrid ha recibido ya 17 menores extranjeros no acompañados del reparto "sectario y tendencioso" que ha realizado el Gobierno de España entre las comunidades autónomas.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el también portavoz del Gobierno autonómico ha informado de que está cuestión ya está recurrida y judicializada por parte de la Comunidad, que está esperando el pronunciamiento de los tribunales.
"Entendemos que además se ha hecho un reparto sectario, un reparto tendencioso y que además están invadiendo competencias de las comunidades autónomas", ha insistido el consejero, quien ha subrayado que "más del 25% de los expedientes" que les trasladan desde el Ejecutivo tienen "defectos importantes".
Así, ha subrayado que muchos de ellos "son mayores de edad" y están "integrados y trabajando" por lo que no tiene "ningún sentido el traslado". "Este Gobierno todo lo que toca lo convierte en un caos y la migración, la política migratoria no iba a ser una excepción y, por tanto, estamos viviendo este caos migratorio", ha aseverado.